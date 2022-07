PM Israel Puji Joe Biden sebagai Zionis yang Hebat

Tel Aviv, Beritasatu.com- Perdana Menteri Israel Yair Lapid memuji Joe Biden sebagai "Zionis hebat" saat kunjungan pertama Biden ke Timur Tengah sebagai presiden AS, Rabu (13/7/2022). Biden telah mendarat di Tel Aviv, Israel pada kunjungan pertamanya ke Timur Tengah sebagai presiden Amerika Serikat (AS) saat ini.

Joe Biden akan mengunjungi Israel, Tepi Barat yang diduduki dan Arab Saudi selama perjalanan empat hari. AS akan memperdalam integrasi negara Yahudi di kawasan itu saat kedua negara menghadapi musuh bersama yakni Iran. Tiba di Air Force One di bandara Ben Gurion pada Rabu, Biden disambut hangat oleh para pejabat Israel yang menggambarkan hubungan AS dengan Israel sebagai “sangat dalam”.

“Anda tidak perlu menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Hubungan antara orang-orang Israel dan Amerika sangat dalam. Saya bangga mengatakan bahwa hubungan AS dengan Israel lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya,” kata Biden dalam sambutan pembukaannya.

Pemimpin AS juga menegaskan kembali dukungannya untuk solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Dalam pidato, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menggambarkan Biden sebagai "Zionis hebat".

“Hubungan Anda dengan Israel selalu bersifat pribadi,” kata Lapid, menyebut Biden sebagai “salah satu teman terbaik yang pernah dikenal Israel”.

Lawatan ke Israel adalah kunjungan ke-10 Biden ke negara itu. Yang pertama adalah pada tahun 1973, ketika dia menjadi senator AS periode pertama dari Delaware.

Biden akan menghabiskan dua hari di Yerusalem untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel, termasuk Lapid dan mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu, sebelum bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas pada hari Jumat di Tepi Barat yang diduduki.

Biden kemudian akan melakukan penerbangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Israel ke Jeddah, Arab Saudi – karena kerajaan tidak mengakui keberadaan Israel – untuk berbicara dengan pejabat Saudi dan menghadiri pertemuan puncak sekutu Teluk.

Israel, yang terperosok dalam kebuntuan politik sebelum pemilihan 1 November, menyatakan pihaknya mengibarkan 1.000 bendera di seluruh Yerusalem untuk menyambut pemimpin AS, yang tidak membalikkan keputusan kontroversial mantan Presiden Donald Trump untuk mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Palestina melihat Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota mereka dan sebelum kunjungan itu, menuduh Biden gagal memenuhi janjinya untuk mengembalikan AS sebagai perantara yang jujur dalam konflik tersebut.

“Kami hanya mendengar kata-kata kosong dan tidak ada hasil,” kata Jibril Rajoub, seorang tokoh senior dalam gerakan Fatah Abbas.

Biden akan bertemu Abbas di kota Betlehem Tepi Barat yang diduduki pada Jumat (15/7). Namun tidak ada harapan pengumuman berani menuju negosiasi baru tentang kenegaraan Palestina, yang berarti kunjungan itu hanya dapat memperdalam frustrasi Palestina.

“PA terus bertaruh pada Amerika dan khayalan bahwa kunjungan Biden akan memberikan sesuatu kepada Palestina. Ini memastikan bahwa ada keretakan besar antara rakyat Palestina dan aspirasi mereka, dan tindakan kepemimpinan mereka,” kata pemimpin politik dan masyarakat sipil Palestina Khalida Jarrar kepada Al Jazeera.

Pembicaraan itu akan menandai tingkat tertinggi kontak tatap muka antara pejabat AS dan Palestina sejak Trump mengadopsi sejumlah kebijakan yang mendukung Israel setelah menjabat pada 2017.

Sumber: BeritaSatu.com