Kasus Covid-19 Bogor Naik, Dedie Minta Warga Pakai Masker

Bogor, Beritasatu.com - Kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali naik. Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta masyarakat kembali mematuhi pengunaan masker.

“Ya memang kondisi saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan hampir 150%,” kata Dedie Rabu (13/7/2022).

Kenaikan kasus Covid-19 di Kota Bogor mulai terjadi pada awal Juni 2022. Penambahan kasus baru mencapai 5 kasus per harinya. Kemudian bertambah hingga 10-15 kasus per hari di pertengahan Juni. Puncaknya, penambahan terbanyak hingga 77 kasus per hari pada Selasa (12/7/2022).

Meski demikian Dedie A Rachim meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya, jumlah keterawatan pasien di rumah sakit (RS) belum menunjukan kenaikan signifikan. “Meski kasus naik, tetapi tidak semuanya dirawat di RS, sebagian besar melakukan isoman (isolasi mandiri) di rumah masing-masing,” ucap Dedie A Rachim.

Kemudian yang penting adalah fatality rate atau kasus kematian relatif kecil. "(hanya) 0,91%,” sambungnya.

Saat ini, ditambahkan Dedie, masyarakat harus mengikuti instruksi yang sudah dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni tetap menggunakan masker saat beraktivitas baik di dalam maupun luar ruangan. Selain itu, melaksanakan vaksinasi booster. "Itu menjadi langkah-langkah preventif agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor,” tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com