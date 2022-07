Iran Bantah Tuduhan AS Terkait Pengiriman Drone ke Rusia

Teheran, Beritasatu.com- Iran membantah tuduhan AS terkait pengiriman ratusan drone tempur ke Rusia. Seperti dilaporkan RT, Rabu (13/7/2022), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Teheran tidak akan mendukung pihak mana pun dalam konflik Rusia-Ukraina.

“Kami memiliki berbagai jenis kerja sama dengan Rusia, termasuk di bidang pertahanan. Tetapi kami tidak akan membantu salah satu pihak dalam konflik ini karena kami percaya bahwa itu harus dihentikan,” kata Amir-Abdollahian kepada surat kabar Italia la Repubblica, Rabu (13/7).

“Masalah saat ini dengan konflik adalah bahwa beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat, memiliki produsen senjata yang mencoba menjual produk mereka. Teheran akan menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan eskalasi, tetapi kami akan bekerja untuk menghentikan konflik,” katanya.

Pada hari Senin, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan bahwa Iran sedang "bersiap untuk menyediakan Rusia hingga beberapa ratus UAV," termasuk drone tempur.

Banyak negara Barat, termasuk AS, memasok persenjataan berat ke Kyiv, seperti peluncur rudal, kendaraan lapis baja, dan drone tempur. Moskwa menegaskan bahwa "membanjiri" Ukraina dengan senjata hanya akan memperburuk konflik.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke Teheran pada 19 Juli. Menurut Kremlin, Putin akan bertemu dengan rekan-rekannya Ebrahim Raisi dari Iran dan Recep Tayyip Erdogan dari Turkiye.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Rabu bahwa Putin tidak akan membahas kemungkinan pasokan drone selama perjalanannya ke Teheran.

“Iran sedang bersiap untuk menyediakan Rusia dengan ratusan drone, beberapa dipersenjatai,” klaim Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan saat konferensi pers pada hari Senin.

Sullivan tampaknya menyiratkan bahwa pesawat nirawak dimaksudkan untuk menggantikan kerugian Rusia di Ukraina.

Sullivan mencatat bahwa pengiriman seharusnya dilakukan “pada waktu yang dipercepat,” menunjukkan bahwa beberapa drone mungkin sudah diserahkan. Dia menambahkan bahwa operator Rusia akan menerima pelatihan tentang cara mengemudikan pesawat nirawak bulan ini.

Pejabat AS menyebut informasi itu "cukup layak diberitakan dan patut dicatat," tetapi tidak memberikan bukti atau detail tentang bagaimana AS mencapai kesimpulannya. Sullivan juga menggunakan kesempatan itu untuk mengulangi tuduhan AS bahwa Iran telah menggunakan kemampuan pesawat nirawaknya untuk menyerang Arab Saudi “sebelum kita mendapatkan gencatan senjata di Yaman.”

Sullivan mengacu pada intervensi militer selama tujuh tahun oleh Riyadh dan sekutunya terhadap pemberontak Houthi. Aksi yang didukung oleh AS, dan blokade Saudi atas Yaman itu mengakibatkan bencana kemanusiaan skala besar.

Sumber: BeritaSatu.com