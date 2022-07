Hasilkan Perhiasan Berkualitas, Indonesia Turut dalam SIJE 2022

Singapura, Beritasatu.com - Indonesia kembali berpartisipasi dan menjadi negara mitra (partner country) dalam pameran perhiasan Singapore International Jewelry Expo (SIJE) yang diselenggarakan pada 14–17 Juli 2022 di Marina Bay Sands, Singapura. Tahun ini menandai kali kedua keikutsertaan Indonesia dengan menghadirkan Paviliun Indonesia di pameran perhiasan terbesar di kawasan Asia, yang diikuti oleh 20 negara dan total 200 exhibitors.

Paviliun Indonesia di tahun ini kembali menampilkan produk kreasi 24 UMKM yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk unggulan Indonesia berupa mutiara, berlian, batu-batuan berharga, serta berbagai perhiasan dari emas, perak dan tembaga yang bernuansa ethnic Indonesia maupun modern, turut meramaikan paviliun Indonesia.

Edward Liu, ketua penyelenggara SIJE 2022 menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang spesial bagi pelaksanaan SIJE. SIJE memiliki peran penting sebagai salah satu event yang mengedepankan sustainabilitas pada industri perhiasan, khususnya di kawasan Asia dan dunia pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan para perancang perhiasan muda yang memegang standar ethic yang tinggi. Selain itu, SIJE juga tetap mempertahankan tradisi untuk menampilkan desain perhiasan yang memiliki selera tinggi.

Mr Ho Nai Chuen, President of Singapore Jewellers Association (SJA) mengatakan bahwa, SIJE merupakan ajang penting bagi para pengusaha dan pengrajin perhiasan untuk memperoleh eksposur internasional.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emas kualitas tinggi, mutiara, perak, dan bebatuan berharga dengan craftsmanship yang bertaraf dunia. Perhiasan yang ditampilkan di Paviliun Indonesia dapat digunakan untuk berbagai acara, mulai dari fashion hingga untuk kegiatan formal. Menutup sambutannya, Dubes mengajak para tamu undangan untuk mengunjungi Paviliun Indonesia guna menikmati secara langsung keindahan perhiasan produksi UMKM Indonesia.

Ms. Indranee Rajah, Second Minister for Finance, Second Minister for National Development menyatakan bahwa pameran ini menyediakan platform bagi pengrajin untuk bertukar ide dan inspirasi. Pada tahun ini, sektor pariwisata dan perdagangan telah kembali pulih setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Perbaikan ini telah mendorong penjualan ritel pada tahun 2022 yang tumbuh 17,8% pada Mei 2022 dan diharapkan akan berlanjut hingga tahun-tahun selanjutnya.

