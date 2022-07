SMI dan IIF Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Denpasar, Beritasatu.com - PT SMI dan PT IIF menyampaikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan pada acara Road to G-20. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) sebagai Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkolaborasi menggelar acara forum bisnis “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Road to G-20 di Indonesia.

Digelar di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022), forum bisnis terkait keuangan berkelanjutan ini merupakan salah satu dari enam agenda prioritas di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia 2022. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendiseminasikan arah kebijakan, target, serta pengalaman dari para pakar terkait penerapan instrumen keuangan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara langsung memberikan Keynote Speech pada acara forum bisnis, serta menjadi pembicara utama dalam sesi pembuka atau Fireside Session.

“Sebagai perusahaan yang dimandatkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, PT SMI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor melalui produk-produk keuangan berkelanjutan," kata Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad.

Sumber: BeritaSatu.com