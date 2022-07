FDA AS Izinkan Vaksin Covid-19 Novavax untuk Dewasa

Washington, Beritasatu.com- FDA AS mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 Novavax Inc pada Rabu (13/7/2022). Seperti dilaporkan Reuters, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat (AS) yang membuka jalan bagi vaksin berteknologi lebih tradisional telah meningkatkan harapan penerimaan yang lebih luas di kalangan skeptis vaksin.

Saham Novavax naik 1,3 persen menjadi US$ 70,89 setelah vaksin dua dosisnya menjadi dosis Covid-19 keempat yang diizinkan untuk digunakan pada orang dewasa di Amerika Serikat.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) masih perlu menandatangani penggunaan vaksin sebelum dapat tersedia untuk orang-orang.

Panel penasihat CDC tentang vaksin diperkirakan akan bertemu pada hari Selasa, tetapi agendanya belum dirilis.

Awal pekan ini, pemerintah AS mengatakan telah mengamankan 3,2 juta dosis vaksin Novavax, yang rencananya akan dirilis setelah perusahaan menyelesaikan pengujian kualitas dalam beberapa minggu ke depan.

Lebih dari dua pertiga populasi AS telah divaksinasi penuh dengan vaksin dari Moderna Inc, Pfizer-BioNTech atau Johnson & Johnson.

Pejabat kesehatan AS berharap bahwa orang-orang yang telah memilih untuk tidak menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna, yang didasarkan pada teknologi messenger RNA (mRNA) yang inovatif, akan memilih suntikan berbasis protein Novavax.

Vaksin, yang telah disetujui di Eropa, didasarkan pada teknologi yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk memerangi penyakit termasuk hepatitis B dan influenza.

"Otorisasi hari ini menawarkan orang dewasa di Amerika Serikat yang belum menerima vaksin Covid-19 pilihan lain yang memenuhi standar ketat FDA," kata Komisaris FDA Robert Califf.

Di Eropa, bagaimanapun, permintaan untuk vaksin Covid-19 belum tinggi secara signifikan. Sekitar 242.000 dosis vaksin diberikan sejak diluncurkan pada bulan Desember, mendorong Novavax untuk meningkatkan fokusnya pada negara-negara berpenghasilan rendah.

Permohonan awal perusahaan untuk otorisasi AS atas vaksin Covid-19 itu tertunda hampir satu tahun karena masalah pengembangan dan produksi, menjadikan Novava pendatang terlambat di pasar negara itu untuk vaksin Covid.

Novavax telah memproyeksikan antara US$4 miliar (Rp 60 triliun) dan US$5 miliar (Rp 74,8 triliun) dalam penjualan tahun ini. Menurut Refinitiv , analis memperkirakan penjualan di ujung bawah kisaran itu.

Sumber: BeritaSatu.com