Resmi Dipersunting Chevra Yolandi, Via Vallen Tersenyum Bahagia

Sidoarjo, Beritasatu.com - Pedangdut cantik Maulidia Octavia atau yang akrab dikenal Via Vallen akhirnya resmi menjadi istri dari vokalis Grup Band Papinka, Chevra Yolandi. Acara akad nikah Via dan Chevra berlangsung khidmat di Hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Jumat (15/7/2022). Sekitar 150 orang undangan menghadiri acara akad nikah, yang merupakan saudara dan kerabat dekat kedua mempelai.

Via Vallen tampak tersenyum bahagia saat menjalani prosesi ijab kabul dirinya dengan kekasihnya Chevra tersebut. Di kesempatan lain, Via juga terlihat menangis karena tak sanggup menahan rasa harunya.

Acara pernikahan kedua pasangan itu digelar menurut adat Jawa, berjalan dengan penuh khidmat dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar.

Dalam akad nikah itu, Via Vallen tampil dengan mengenakan kebaya kutubaru dengan desain klasik berwarna putih. Acara dimulai dengan kedatangan Chevra di lokasi akad nikah didampingi kedua orang tua dan kerabatnya.

Meski terlihat tegang, namun Chevra yang datang dengan menggunakan beskap berwarna seada dengan busana yang dikenakan Via langsung masuk kedalam ruangan yang disambut oleh kedua orang tua Via Vallen.

Sejurus kemudian, ayahanda Via Vallen, Muhammad Arifin, langsung bertindak sebagai wali pernikahan putrinya yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mujono yang bertindak sebagai saksi bagi kedua mempelai.

Usai pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan terjemahannya, ayahanda Via yang didampingi pihak Kantor Urusan Agama (KUA), langsung menyelenggarakan ijab kabul pernikahan Via dan Chevra meski di lokasi tersebut belum tampak Via Vallen.

"Bismillahir-rahmanir-rahim, Chevra Yolandi bin Iskandar almarhum engkau saya nikahkan dengan putri saya, Maulidia Octavia dengan mas kawin 1.507 euro (EUR), perhiasan emas 157 gram, dan seperangkat alat salat dibayar tunai," ucap ayahanda Via mengucap ijab untuk pernikahan putrinya Via dengan Chevra.

Ucapan ijab kabul itu pun langsung disambut Chevra dengan satu kali tarikan nafas. "Saya terima nikah dan kawinnya Maulidia Ocktavia binti Muhammad Arifin dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ucap Chevra tegas dan lancar.

Ucapan tersebut langsung disambut Erick dan Basuki sebagai saksi dengan kalimat sah dan juga disambut hangat dengan para undangan serta kerabat yang menghadiri acara ijab kabul pasangan Via dan Chevra tersebut.

Via Vallen terlihat menangis menjalani prosesi ijab kabul tersebut. Suara sang ayah sembari menjabat tangan Chevra Yolandi pun menambah khidmat suasana ijab kabul.

Usai pelaksanaan ijab kabul, Via Vallen langsung dibawa masuk oleh keluarganya untuk dipertemukan dengan Chevra yang kini resmi menjadi suaminya itu.

