Cacar Monyet Merebak, AS Kewalahan Penuhi Permintaan Vaksin

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) kewalahan untuk memenuhi permintaan vaksin cacar monyet. Seperti dilaporkan AFP, Jumat (15/7/2022), AS memperkirakan peningkatan kasus cacar monyet dalam beberapa minggu mendatang. Kekhawatiran telah berkembang terutama di New York, pusat penyebaran virus di AS, dengan hampir 390 kasus dihitung pada 14 Juli. Amerika Serikat telah melihat total 1.470 kasus.

"Saya ingin mengakui bahwa saat ini permintaan vaksin dari yurisdiksi lebih tinggi daripada pasokan yang tersedia saat ini. Dan kita tahu bahwa ini membuat frustrasi," kata Rochelle Walensky, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Penyakit ini ditandai dengan lesi pada kulit - yang dapat muncul pada alat kelamin atau mulut - dan sering disertai dengan demam, sakit tenggorokan dan nyeri pada kelenjar getah bening. Biasanya, lesi hilang dengan sendirinya tetapi bisa sangat menyakitkan.

BACA JUGA India Melaporkan Kasus Pertama Cacar Monyet

"Kami belum memiliki semua vaksin yang kami inginkan saat ini. Pihak berwenang mengantisipasi peningkatan kasus dalam beberapa minggu mendatang," katanya kepada wartawan saat konferensi pers.

Otoritas kesehatan masyarakat New York terpaksa meminta maaf awal pekan ini ketika sebuah situs web pemerintah menjadi kewalahan ketika ribuan orang mencoba masuk untuk memesan janji vaksin sekaligus.

"Pasokan vaksin sangat terbatas, sangat terbatas, di seluruh negeri ini, dan terutama di sini di New York," kata kepala departemen kesehatan masyarakat kota Ashwin Vasan, Kamis.

BACA JUGA Cacar Monyet di AS Hampir 800 Kasus, Pakar Lontarkan Kritik

Pada Mei, ketika wabah dimulai di Amerika Serikat, hanya ada 2.000 dosis vaksin Jynneos - satu-satunya yang secara khusus disetujui untuk melawan cacar monyet - tersedia di negara tersebut.

Sejak itu, 156.000 dosis telah didistribusikan secara nasional. Lebih dari 130.000 dosis telah ditambahkan ke cadangan strategis nasional dan diharapkan mulai disebarluaskan pada Senin.

“Putaran distribusi vaksin berikutnya akan memprioritaskan daerah yang paling parah terkena dampak terlebih dahulu. Saya mengantisipasi bahwa akan ada lebih banyak pasokan untuk New York City,” kata Walensky.

BACA JUGA WHO Laporkan Dua Kasus Kematian Akibat Cacar Monyet

Melanjutkan kekurangan, pengiriman 786.000 dosis telah terhenti di Denmark menunggu pemeriksaan dari Food and Drug Administration (FDA).

“Peninjauan sekarang selesai, menurut pejabat FDA Peter Marks, dan kami memberi tahu produsen (Bavarian Nordic) bahwa mereka mungkin mengirimkan vaksin,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com