UEA Tahan Pengacara yang Tangani Kasus Jamal Khashoggi

Dubai, Beritasatu.com - Pihak berwenang Uni Emirat Arab (UEA) telah menahan Asim Ghafoor, seorang warga negara AS dan pengacara hak-hak sipil yang sebelumnya menjabat sebagai pengacara untuk jurnalis yang terbunuh Jamal Khashoggi, kata kelompok hak asasi yang berbasis di AS DAWN, di mana Ghafoor adalah anggotanya.

Seorang pejabat senior pemerintah AS, ketika ditanya pada hari Sabtu (16/7/2022) oleh wartawan tentang penahanan, mengatakan Amerika Serikat mengetahuinya, tetapi tidak dapat mengatakan apakah Presiden Joe Biden akan mengangkat masalah ini dalam pembicaraan bilateral yang direncanakan dengan presiden UEA di sela-sela. KTT Arab di Arab Saudi.

"Tentu saja saya pikir kami memiliki poin tentang pentingnya akses konsuler dan yang lainnya," kata pejabat itu, seraya menambahkan "tidak ada indikasi bahwa itu ada hubungannya dengan masalah Khashoggi".

Jurnalis Saudi Khashoggi dibunuh oleh agen-agen Saudi pada 2018 di konsulat kerajaan di Istanbul dalam sebuah operasi yang menurut intelijen AS disetujui oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Namun Pangeran membantah terlibat.

Otoritas UEA pada akhir pekan tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar mengenai penahanan Ghafoor.

Democracy for the Arab World Now (DAWN) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, bahwa Ghafoor, seorang pengacara hak-hak sipil yang berbasis di Virginia, ditahan pada 14 Juli di bandara Dubai dalam perjalanan ke Istanbul untuk menghadiri pernikahan keluarga.

Mengutip pejabat konsuler AS yang mengatakan, Ghafoor ditahan di fasilitas penahanan di Abu Dhabi atas tuduhan terkait dengan hukuman in absentia untuk pencucian uang, tetapi Ghafoor menyatakan dia tidak mengerti tentang masalah hukum apa pun terhadapnya.

