Ivana Trump Meninggal Dunia Akibat Luka Benturan

New York, Beritasatu.com- Ivana Trump meninggal karena "luka tumpul" pada batang tubuh. Seperti dilaporkan BBC, Sabtu (16/7/2022), kondisi istri pertama Donald Trump itu disampaikan kantor pemeriksa medis Kota New York, Amerika Serikat (AS).

Kantor pemeriksa medis Kota New York menambahkan bahwa kematian wanita berusia 73 tahun pada Kamis (14/7) itu tidak disengaja. Laporan di media AS mengatakan Ivana meninggal setelah jatuh dari tangga di apartemennya di New York City.

Ivana Trump, yang lahir di tempat yang saat itu bernama Cekoslowakia, menikah dengan mantan presiden Donald Trump pada 1977. Mereka bercerai 15 tahun kemudian pada 1992.

"Dia adalah wanita yang luar biasa, cantik, dan luar biasa, yang menjalani kehidupan yang hebat dan inspiratif," kata Trump.

BACA JUGA Ivana, Istri Pertama Donald Trump Meninggal Dunia

Ivana dan Donald Trump memiliki tiga anak yakni Donald Jr, Ivanka dan Eric Trump. Donald dan Ivana Trump adalah figur publik terkemuka di New York pada 1980-an dan 1990-an, dan perpisahan mereka menjadi perhatian publik yang intens.

Setelah perpisahan mereka, Ivana Trump melanjutkan untuk meluncurkan lini produk kecantikan, pakaian, dan perhiasannya sendiri. Ivana dipuji karena membesarkan anak-anak mereka dalam memoarnya tahun 2017, Raising Trump.

Ivana mengaku "membuat keputusan tentang pendidikan, kegiatan, perjalanan, penitipan anak, dan tunjangan mereka" hingga kuliah.

BACA JUGA Donald Trump Peringatkan Bahaya Perang Dunia III

Dalam buku itu, Ivana menambahkan bahwa hubungannya dengan Trump telah membaik sejak perceraian mereka. Ivana mengatakan dia berbicara dengan Donald seminggu sekali.

Keluarga Trump memujinya dalam satu pernyataan sebagai "kekuatan dalam bisnis, atlet kelas dunia, kecantikan yang bersinar, dan ibu serta teman yang peduli".

"Ivana Trump adalah seorang yang selamat. Dia melarikan diri dari komunisme dan memeluk negara ini. Dia mengajari anak-anaknya tentang ketabahan dan ketangguhan, kasih sayang dan tekad," tambah pernyataan itu.

BACA JUGA Ivanka Trump Donasikan US$ 2 Juta untuk Wanita Pantai Gading

Ivanka Trump, yang dikatakan sangat dekat dengan ibunya, mengatakan dalam satu posting Instagram bahwa dia "patah hati".

"Ibu itu brilian, menawan, bersemangat, dan sangat lucu. Dia mencontohkan kekuatan, keuletan, dan tekad dalam setiap tindakannya. Dia menjalani hidup sepenuhnya - tidak pernah melewatkan kesempatan untuk tertawa dan menari," tulisnya.

Donald Trump adalah suami kedua Ivana. Yang pertama, Alfred Winklmayr, adalah seorang instruktur ski Austria dan teman yang kabarnya dinikahi untuk mendapatkan kewarganegaraan Austria. Pernikahan itu memungkinkan Ivana untuk meninggalkan Cekoslowakia, negara asal komunisnya, tanpa membelot.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com