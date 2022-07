New York Gelar Vaksin Cacar Monyet, Antrean Panjang Didominasi Pria

New York City, Beritasatu.com - Pada hari Minggu (17/7/2022) sore yang panas di New York, terlihat antrean panjang didominasi kaum pria usia 20 hingga 40 tahun di pusat wabah cacar monyet Amerika Serikat (AS), menunggu untuk vaksin.

Situasinya mengingatkan saat vaksin Covid-19 di New York, dengan deretan meja dan kursi serta tumpukan peralatan medis, di pusat vaksinasi sebuah sekolah menengah di Bushwick, Brooklyn.

Rata-rata pria yang berbicara kepada AFP sambil menunggu dalam antrean mengatakan bahwa mereka merasa beruntung telah mendapatkan janji vaksin, karena New York kekurangan dosis.

Sebab pada hari Jumat, 9.200 slot yang tersedia di situs web khusus kota New York pada pukul 6 sore, langsung terisi semua hanya dalam waktu tujuh menit.

Kota berpenduduk lebih dari delapan juta orang itu mengalami peningkatan infeksi cacar monyet minggu lalu, dengan 461 kasus tercatat Jumat sejak wabah AS dimulai pada Mei.

Jumlah kasus cacar monyet itu naik dari 223 kasus pada Senin sebelumnya.

Baglivo, seorang analis data, mencatat bahwa orang yang paling terhubung di media sosial memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan janji vaksin.

Robert, yang menolak memberikan nama belakangnya, mengatakan kepada AFP bahwa dia duduk di depan komputernya me-refresh situs web "seperti orang gila" sampai dia mendapat slot untuk vaksin.

