Y-20 Summit, Menlu Retno Harap 1,2 Miliar Pemuda Dunia Jadi Sumber Solusi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengharapkan 1,2 miliar pemuda dunia menjadi sumber solusi atas berbagai tantangan global saat ini. Menurut Retno, sejarah telah membuktikan pemuda merupakan agen perubahan ke arah yang lebih baik.

Hal ini disampaikan Retno dalam sambutannya di acara opening ceremony Y-20 Summit di Gedung Nusantara V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2022). Selain Retno, hadir juga Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni'am Sholeh; anggota DPR Puteri Anetta Komarudin; dan para Co-Chair Y-20 Indonesia dan delegasi Y-20 dari berbagai negara G-20.

"Dari berbagai tantangan global yang saat ini dihadapi, saya menyakini kapabilitas transformatif dari 1,2 miliar anak muda di seluruh dunia bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap berbagai solusi dunia," ujar Retno.

BACA JUGA Generasi Muda Y-20 Diharap Ikut Atasi Tantangan Global

Menurut Retno, terdapat dua peran penting yang relevan bagi pemuda dalam memajukan dunia ke arah yang lebih baik. Pertama, kata dia, pemuda adalah agen perdamaian. Sebagai pemimpin masa depan, menurut dia, pemuda harus memainkan peran penting untuk memastikan perdamaian, masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan.

"Di dalam dunia yang terglobalisasi dan saling terkoneksi, perdamaian ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dialog, membangun jembatan, tidak membangun tembok. Jembatan ini harus didasari keberagaman, keberagaman yang dibangun dari kolaborasi dan dibentengi dengan Inklusi," imbuh dia.

"Ini adalah prinsip-prinsip yang dimajukan untuk mewujudkan perdamaian. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi Y-20 atas upayanya menekankan keberagaman dan inklusivitas di seluruh area pembahasannya termasuk lapangan kerja bagi kaum muda, dunia yang berkelanjutan dan layak huni serta tranformasi digital," kata Retno menambahkan.

BACA JUGA Delegasi Y-20 Hadiri Jamuan Makan Malam Bersama Ketua DPR

Kedua, kata Retno, pemuda adalah agen perubahan. Untuk itu, kata dia, Y-20 harus bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan dan mengubah ke arah yang lebih baik, berpikir secara out of the box dan memberikan solusi-solusi inovatif.

"Dalam konteks ini, pemuda harus berinvestasi pada isu-isu yang dapat berdampak pada masa depan, seperti kesehatan, transformasi digital, transisi energi dan juga menjadi masa depan lebih baik bagi generasi berikutnya," tegasnya.

Dalam kaitan pemuda sebagai agen perubahan, Retno menyambut baik empat isu prioritas dan rekomendasi acara puncak Y-20 kali ini, yaitu transformasi digital, ketenagakerjaan pemuda, keragaman dan inklusi, serta keberlanjutan planet dan layak huni.

"Acara puncak Y-20 harus menjadi platform untuk meneruskan tampuk kepemimpinan kepada kelompok pemuda. Pemuda harus menjadi sumber solusi bagi dunia untuk pulih bersama dan untuk pulih lebih baik lagi," kata Retno.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com