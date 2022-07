MS Glow Pastikan Mereknya Terdaftar di HAKI Sejak 2016

Jakarta, Beritasatu.com - MS Glow memastikan bahwa mereka mereka sudah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016 silam atau enam tahun yang lalu. Diketahui, perkara sengketa merek MS Glow memasuki babak baru menyusul keputusan Pengadilan Niaga Surabaya. Setelah sebelumnya dinyatakan menang dan satu-satunya pemilik merek MS Glow di Pengadilan Niaga Medan, kali ini Pengadilan Niaga Surabaya memberi keputusan yang berbeda dan menyetujui sebagian tuntutan PS Glow. Saat ini kedua belah pihak sedang dalam proses pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga keputusannya belum bersifat tetap dan mengikat.

"MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki Shandy Purnamasari dan dipastikan telah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 untuk kelas barang/jasa 3,” ujar kuasa hukum MS Glow Arman Hanis pada konferensi pers, Selasa (19/7/2022).

“Kami juga mendaftarkan merek untuk kelas 32 kategori minuman serbuk, karena MS Glow juga memiliki produk minuman serbuk dengan subbrand MS Slim, dan kelas 44 untuk produk klinik kecantikan,” tambah Arman.

Pada Februari 2022 MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan terkait merek PStore Glow yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis. Gugatan MS Glow dikabulkan oleh majelis hakim pada 14 juni 2022 dengan dasar prinsip first to use dan first to fileatau pengguna pertama dan pendaftar pertama, karena MS Glow sudah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016 untuk kelas barang/jasa 3. Artinya, MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PStore Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow.

