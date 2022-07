BPOM Tarik Peredaran Es Krim Haagen-Dazs dari Pasaran

Jakarta, Beritasatu.com - BPOM melakukan penarikan produk es krim rasa vanila merek Haagen-Dazs asal Prancis yang mengandung Etilen Oksida dari pasaran.

Berdasarkan keterangan pers Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Rabu (20/7/2022), penarikan produk ini sehubungan dengan informasi yang diterima oleh Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) tanggal 8 Juli 2022 dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) tentang ditemukannya Etilen Oksida (EtO), dengan kadar melebihi batas yang diizinkan oleh European Union (EU), pada produk Es Krim Rasa Vanila merek Haagen-Dazs,

Sebelumnya pada tanggal 6 Juli 2022, Otoritas di Prancis melalui RappelConso dan pada tanggal 7 Juli 2022, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) menerbitkan informasi publik terkait penarikan secara sukarela es krim rasa vanila merek Haagen-Dazs oleh produsen, karena mengandung EtO.

BACA JUGA Pelabelan BPA, BPOM Diharapkan Libatkan Kalangan Industri

Sementara itu pada tanggal 8 Juli 2022, Singapore Food Agency (SFA) memerintahkan importir untuk melakukan penarikan produk tersebut.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com