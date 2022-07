PM Narendra Modi Desak Kemandirian Industri Pertahanan India

New Delhi, Beritasatu.com- Perdana Menteri Narendra Modi desak kemandirian industri pertahanan India. Seperti dilaporkan RT, Selasa (19/7/2022), Modi menyebut India sedang berusaha membangun ekosistem pertahanan yang sama sekali baru.

Dalam satu seminar yang diselenggarakan oleh Naval Innovation and Indigenization Organization (NIIO) dan Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM), Modi mengatakan secara drastis, India ingin mengurangi ketergantungannya pada pasokan senjata asing dan akhirnya berubah menjadi pengekspor utama senjata modern.

“Kami mengembangkan kebiasaan bergantung pada negara asing bahkan untuk produk yang paling sederhana. Seperti pecandu narkoba, kami kecanduan produk impor dari luar negeri,” kata Modi seperti dikutip kantor berita ANI.

BACA JUGA PM Modi Undang Paus Fransiskus ke India

Modi mengatakan bahwa pemerintahnya memulai misi”untuk “mengubah pola pikir ini” pada tahun 2014. Sejak itu, Modi tidak hanya meningkatkan anggaran pertahanan India, tetapi memastikan bahwa sebagian besar darinya dialihkan ke pengembangan ekosistem manufaktur pertahanan di negara itu sendiri.

“Saat ini, sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk pembelian alutsista dihabiskan untuk pengadaan dari perusahaan India. Dalam empat-lima tahun terakhir, impor pertahanan kita turun sekitar 21%. Hari ini kami bergerak cepat dari importir pertahanan terbesar menjadi eksportir besar,” katanya.

Sambil memuji Angkatan Laut India karena terus meningkatkan kemandirian, Modi mengatakan bahwa “tujuannya adalah untuk membawa pertahanan India ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat kita merayakan 100 tahun Kemerdekaan.”

BACA JUGA Warga India Pertanyakan Urgensi Foto PM Modi di Sertifikat Vaksin

“Ketika India memantapkan dirinya di panggung global, ada serangan konstan melalui informasi yang salah, disinformasi, dan publisitas palsu. Pertahanan nasional tidak lagi terbatas pada perbatasan, tetapi jauh lebih luas,” tambahnya.

Terlepas dari kebijakan New Delhi untuk mengurangi ketergantungannya pada pasokan asing dengan mengembangkan sektor pertahanan domestik dan mendiversifikasi impor senjata, Rusia tetap menjadi mitra utama. Rusia memenuhi hampir setengah dari kebutuhan alutsista dalam lima tahun terakhir.

Rusia telah lama menjadi pemasok utama senjata ke India, terutama sistem senjata yang lebih kompleks termasuk jet tempur dan kapal selam serang. Setidaknya sejak tahun 2000-an, Rusia telah menjadi penjual senjata teratas ke New Delhi, dengan pengecualian tahun lalu, ketika Prancis memimpin.

Amerika Serikat (AS), Israel, dan Inggris juga termasuk di antara pemasok utama. Awal tahun ini, pemerintah AS diduga berusaha merayu India untuk memperlambat kerja sama pertahanannya dengan Rusia. AS menawarkan paket bantuan militer kepada New Delhi yang dapat bernilai hingga US$500 juta (Rp 7,5 triliun), menurut Bloomberg.

Washington juga menolak menjatuhkan sanksi terhadap India karena membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang canggih. Ini kontras dengan perlakuannya terhadap Tiongkok dan bahkan sekutu NATO Turki, yang sama-sama terkena sanksi karena membeli senjata yang sama.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com