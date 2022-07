RADIANT Co-Space, Sensasi Bekerja dan Berlibur di Sudut Desa Pulau Dewata

Tabanan, Beritasatu.com - Konsep co-working space menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir, seiring bertumbuhnya perusahaan start up di Indonesia. “Everyone can work from anywhere, but anywhere can’t be a place to work”, merupakan inspirasi dibalik perintisan RADIANT Co-Space yang berlokasi di Kelecung Eco-Village, Tabanan, Bali. RADIANT Co-Space menjadi tempat bekerja dan berlibur dalam suasana yang unik. Berada di sebuah desa kecil, di tepi sungai tidak jauh dari Pantai Kelecung. Perkampungan nelayan yang eksotik, pemandangan sunset yang cantik, dan pasir hitam legam dengan latar belakang bebatuan menjadi daya tarik desa ini.

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19 sekaligus meramaikan momentum akbar KTT G-20 di Bali akhir tahun ini, Radiant Co-Space menggelar soft launcing pada 23 Juli-27 Agustus 2022. Ide pengembangan desa sebagai destinasi digital nomadism ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2019 dari Fransisco, Founder Radiant Co-Space, saat ia melakukan penelitian tentang digital nomadism di Bali.

Frans menyadari, kawasan pedesaan akan berkembang menjadi destinasi wisata dalam kategori quality tourism. Pada tahun 2021, Frans bersama empat orang teman mengangkat ide ini untuk mengikuti UNWTO Student League’s Competition yang berhasil mengantarkan mereka menjadi Top 15th dari 63 peserta yang berasal dari 23 negara.

Sumber: BeritaSatu.com