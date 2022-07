Yakes Telkom Kembali Raih Penghargaan AKHLAK Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Yakes Telkom kembali meraih penghargaan dalam ajang AKHLAK Award 2022 yang diselenggarakan oleh lembaga independen ACT Consulting. Penghargaan kategori Indeks Implementasi AKHLAK Klaster Telekomunikasi & Media berhasil diraih Yakes dan mendapatkan nilai terbaik.

Telkom Indonesia sebagai induk perusahaan dari Yakes berhasil meraih juara umum dan mendapatkan predikat Best of the Best pada setiap kategori AKHLAK.

Penghargaan diberikan dan disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara daring kepada Direktur Utama Yakes Telkom Tri Priyo Anggoro.

Penilaian AKHLAK Award 2022 didasarkan pada Indeks ACHI (AKHLAK Culture Health Index) dengan tolok ukur 2 tahun implementasi AKHLAK sebagai core values seluruh BUMN di seluruh Indonesia.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi Yakes atas keberhasilan meraih kembali penghargaan dalam ajang AKHLAK Award 2022 ini. Terima kasih kepada seluruh insan Yakes Telkom yang begitu commitdalam mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK dalam kesehariannya dan terus berkontribusi aktif sehingga kita bersama-sama meraih penghargaan ini," ujar Priyo melalui keterangan tertulis, Kamis (21/7/2022).

Sumber: BeritaSatu.com