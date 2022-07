Jaket Astronaut Buzz Aldrin Dilelang hingga Rp 30 Miliar

New York, Beritasatu.com- Jaket astronaut Buzz Aldrin akan dilelang hingga US$2 juta (Rp 30 miliar) di balai lelang Sotheby’s New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (26/7/2022). Seperti dilaporkan Reuters, Sotheby’s akan melelang koleksi pribadi astronaut AS Buzz Aldrin.

Pelelangan bertema “Buzz Aldrin: American Icon” akan berlangsung pada 26 Juli. Di antara yang menarik adalah jaket penerbangan yang dikenakan Aldrin pada misi pendaratan Apollo 11 Moon 1969, yang memiliki perkiraan penjualan sekitar US$1 juta hingga US$2 juta.

"Ini adalah barang yang sangat langka," kata Kepala Ilmu Pengetahuan dan Budaya Populer Global Sotheby, Cassandra Hatton, seraya menambahkan bahwa itu adalah satu-satunya pakaian terbang dari misi Apollo 11 yang tersedia untuk dibeli.

Benda teratas lainnya adalah pena yang digunakan kru Apollo 11 untuk memperbaiki sakelar pemutus sirkuit yang rusak, menyelamatkan nyawa mereka. Berdasarkan taksiran, benda itu bisa bernilai US$ 1 juta hingga US$ 2 juta.

Koleksi benda juga mencakup penghargaan, medali, dan surat dari kehidupan astronot.

"Saya dapat mengatakan tanpa ragu bahwa ini adalah penjualan eksplorasi ruang angkasa terbaik yang pernah terjadi, dan tidak akan ada lagi yang lebih baik dari ini," kata Hatton.

Penjualan terpisah akan menyusul pada 27 Juli, berjudul “Meteorit: Pilih Spesimen dari Bulan, Mars, Vesta, dan Lainnya.” Penjualan itu akan menampilkan bagian akhir dari meteorit bulan yang menurut Sotheby's adalah bagian terbesar kedua dari Bulan di Bumi.

Buzz Aldrin adalah seorang astronaut AS yang turut menemani Neil Armstrong sebagai kru dari Apollo 11 dan menjadi manusia kedua yang berhasil menginjakkan kaki di bulan Pada tanggal 20 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V. Aldrin terseleksi sebagai astronautt pertama kalinya oleh Badan Antariksa Amerika Serikat(NASA) yang kemudian bergabung mengorbitkan misi Gemini 12.

