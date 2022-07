Xi Jinping Tawarkan Dukungannya ke Presiden Baru Sri Lanka

Beijing, Beritasatu.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping menawarkan dukungan kepada presiden baru Sri Lanka pada hari Jumat (22/7/2022), ketika negara pulau di Samudra Hindia itu bergulat dengan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

Ranil Wickremesinghe, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Sri Lanka sebanyak enam kali, dilantik pada hari Kamis di hadapan sikap oposisi publik yang sengit.

Krisis Sri Lanka memicu protes massal selama berbulan-bulan dan akhirnya memaksa presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa untuk meninggalkan negara.

Dalam pesannya, Xi Jinping mengatakan dia yakin Sri Lanka akan dapat bergerak menuju pemulihan ekonomi dan sosial dan dia "siap untuk memberikan dukungan dan bantuan dengan kemampuan terbaiknya kepada Presiden Wickremesinghe dan rakyat Sri Lanka, demikian pernyataan saluran TV pemerintah Tiongkok CCTV melaporkan.

Sri Lanka berutang setidaknya US$ 5 miliar ke Tiongkok, meskipun beberapa perkiraan menyebutkannya hampir dua kali lipat dari jumlah itu.

India juga telah meminjamkannya US$ 3,8 miliar dan Jepang US$ 3,5 miliar, menurut Dana Moneter Internasional, dengan US$ 1 miliar lainnya dari negara-negara kaya lainnya.

Wickremesinghe telah mengumumkan negara dalam keadaan darurat.

Pasukan keamanan menggerebek dan membersihkan sebagian kamp protes yang menduduki halaman pemerintah di Kolombo pada hari Jumat, memicu kekhawatiran bahwa Wickremesinghe telah melancarkan tindakan keras sehari setelah dilantik.

Sumber: CNA/Reuters