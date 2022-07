Dibebaskan, Nikita Mirzani Puji Polisi dan Janji Kooperatif

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Nikita Mirzani dapat bernapas lega dan tersenyum bahagia usai permohonan penangguhan penahanan yang diajukannya dikabulkan pihak Kepolisian dari Polresta Serang Kota. Pasalnya, pada Jumat (22/7/2022) malam dirinya diizinkan pulang meski dikenakan wajib lapor dan statusnya masih sebagai tersangka.

Bahkan Nikita Mirzani memuji dan mengapresiasi apa yang dilakukan polisi terhadapnya. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani usai diizinkan pulang oleh penyidik di Polresta Serang Kota, Jumat (22/7/2022).

Advertisement

"Polisi is the best, terima kasih karena sudah diizinkan untuk pulang dan penangguhan penahanan yang saya ajukan dikabulkan," ujar Nikita Mirzani.

BACA JUGA

Alasan Kemanusiaan, Polisi Izinkan Nikita Mirzani Pulang

Pihak keluarga Nikita Mirzani juga merasa bersyukur wanita kelahiran Jakarta, 17 Maret 1987 itu tidak jadi ditahan oleh pihak kepolisian. Terlebih dirinya memiliki tiga anak yang masih butuh pengawasan dan nafkah dari Nikita.

"Kami dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat Kapolda Banten yang betul memberikan atensi dan memperhatikan permasalahan Nikita Mirzani, sehingga Niki pada malam hari ini tidak dilakukan penahanan dan diizinkan untuk pulang bersama anaknya dan bisa berkumpul bersama anak-anaknya di rumah," ucap perwakilan keluarga dalam unggahan video yang dikutip dari kanal Youtube Starpro.

Dalam kesempatan ini, pihak keluarga juga akan terus mendorong Nikita untuk terus berupaya kooperatif terhadap penyidik untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalahnya.

"Kita berharap masalahnya cepat selesai dan kita akan terus dorong Nikita untuk kooperatif kepada penyidik dengan menjalani wajib lapor." tandas perwakilan keluarga.

Sebelumnya, Nikita ditangkap penyidik Polresta Serang Kota di Senayan City Jakarta pada Kamis (21/7/2022) sore. Dirinya diamankan lantaran dinilai tidak kooperatif padahal statusnya sebagai tersangka.

Namun pihak kepolisian akhirnya memberikan dispensasi dan memulangkannya usai dia diperiksa lebih dari 24 jam di Mapolresta Serang Kota. Polisi tidak menahannya dengan alasan kemanusiaan karena Nikita menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki 3 orang anak yang masih butuh pengawasannya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com