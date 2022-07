Hoax Masih Marak, Kemenkominfo dan GNLD Gelar Webinar Literasi Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi mengadakan kegiatan webinar Makin Cakap Digital 2022 dengan tema 'Fenomena FOMO (fear of missing out atau takut ketinggalan zaman)/Kritis terhadap Berita Viral' yang digelar di Semarang, Jawa Tengah belum lama ini.

Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat mengkritisi terhadap berita yang viral. Berdasarkan Survei We are Social Hootsuite per Februari 2022, di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet yang setara dengan 73,7% dari populasi penduduk Indonesia, namun masih ada potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan kapasitasnya di masa mendatang.

"Pengguna internet di Indonesia yang dikeluarkan Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 digolongkan sebagai pengguna yang berada dalam kategori sedang. Lantaran perilaku penggunaan internet banyak dilakukan untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, menggunakan media sosial, serta mencari informasi. Tetapi, media sosial itu juga dianggap yang paling sering ditemui menyajikan berita bohong atau hoak," ungkap Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan.

Ditambahkan Samuel, Peningkatan penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.

