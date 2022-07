Istri Gubernur Jateng Atikoh Ganjar Tuntaskan Maraton 42 Km

Bandung, Beritasatu.com - Sebuah pencapaian luar biasa ditorehkan istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Atikoh Ganjar. Perempuan berusia 50 tahun itu berhasil menyelesaikan lomba lari maraton sejauh 42,195 kilometer, Minggu (24/7/2022), di Bandung, Jawa Barat.

Atikoh Ganjar menorehkan lomba lari jarak terjauh dalam atletik itu saat mengikuti Pocari Sweat Run 2022 yang dipusatkan di Gedung Sate, Kota Bandung. Ganjar Pranowo sendiri juga ikut dalam lomba ini namun hanya pada nomor jarak 10 kilometer bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.

"I am a marathoner now. Akhirnya kesampaian mengikuti race lari dengan jarak 42,195 km. Di usia yang sudah tidak muda lagi tentu memerlukan perjuangan, konsistensi dan support system yang mendukung. Terima kasih ayah @ganjar_pranowo selalu mendukung hobi bunda," ujar Atikoh Ganjar dalam unggahannya di media sosial Facebook.

Atikoh Ganjar juga berterima kasih kepada beberapa pihak lain yang ikut mendukungnya sehingga mampu menuntaskan lomba lari ini.

"Terima kasih coach @brucesoekarno_sp , coach @vitaovita , @deaalberta , @aishaachda , @ong_jona , @roesaputra yang setia menemani perlarian sejak latihan sampai race. Fotograger andalan @vivi_azzahra28 yang selalu merekam moment dengan. jepretannya. Terima kasih juga untuk @pocarisportid atas kenangan indah yang luar biasa," ungkap Atikoh Ganjar lagi.

Di Facebook, Atikoh Ganjar, juga menunggah momen saat suaminya menyambut di garis finis ketika perempuan bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti itu menuntaskan lari dengan jarak 42,195 km itu. "Booster terbaik adalah melihat garis finish dan tau ada yang menunggu dengan sabar di sana. Terima kasih ayah @ganjar_pranowo. #pocarisweatrunbandung2022," tulis Atikoh Ganjar lagi.

Ganjar Pranowo juga mengucapkan selamat atas pencapaian istrinya. "Selamat ya Bunda berhasil finish full marathon 42 km di Pocari Sweat Run 2022 Bandung. Tetap olahraga biar bahagia and i love you full to the moon and return," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.

Selamat ya Bunda berhasil finish full marathon 42 km di Pocari Sweat Run 2022 Bandung. Tetap olahraga biar bahagia and i love you full to the moon and return. 😁 pic.twitter.com/rxA2VxpeoD — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) July 24, 2022

Kekaguman atas pencapaian perempuan lulusan jurusan Kebijakan Publik di National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo ini juga diungkapkan Ridwan Kamil. "Itulah dampak positif ekonomi dari acara sport tourism setahun sekali #pocarisweatrun2022 di Bandung Jawa Barat. Termasuk ada Gub Jateng, Mas @ganjar_pranowo bersama Ibu @atikoh.s yang ikut jadi peserta. Suaminya 10 km. Istrinya 42 km. Kuatan Bu Atikoh ternyata. Saya sendiri walau terbata-bata, lulus finish 10 km. Alhamdulillah masih bisa," tulis Ridwan dalam unggahan Twitter.

Sumber: BeritaSatu.com