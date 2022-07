Kosme Grup Bangun Generasi Muda Sehat Lewat Cara Ini

Malang, Beritasatu.com - Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) Kosme Grup turut berkontribusi membangun generasi muda Indonesia melalui acara Kosmecare Goes to School yang berlangsung secara nasional. Kosme Grup memulai kick off di SDN Kasin Malang, Senin (25/7//2022).

"Melalui acara ini, perusahaan berharap ikut berkontribusi membangun generasi muda Indonesia melalui tagline 'Gerakan Sehat, Semua Anak Hebat'," kata Direktur Kosme Grup Titis Indah Wahyu dalam keterangan tertulisnya Selasa (26/7/2022).

Kosme Grup membagikan ratusan bingkisan berisi aneka makanan sehat beserta produk Kosme Care untuk perlindungan kesehatan kepada seluruh siswa seperti masker Kosmemask for Kids maupun handmoizturizer untuk melindungi tangan dari kuman. "Selain membagikan kepada anak didik, Kosme Grup juga membagikan produk perlindungan kesehatan pada para guru," kata dia.

Perusahaan kata Titis, memberi edukasi pada ratusan siswa agar tetap menerapkan protokol kesehatan serta hidup sehat di tengah pandemi Covid-19.

Acara Kosmecare Goes to School akan terus dilanjutkan secara nasional di seluruh Indonesia, khususnya pada sekolah dasar. "Kami akan menggandeng dinas pendidikan setempat," kata Titis.

Kepala Sekolah SDN Kasin Malang Budi Hartono mengapresiasi pihak swasta yang telah memberikan edukasi soal Covid-19. "Penting bagi anak-anak untuk tetap diberikan kampanye dan edukasi agar hidup sehat sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi,” papar dia.

Setelah SDN Kasin Malang, roadshow Kosmecare Goes to School dilanjutkan ke sejumlah sekolah termasuk SDN Pucang I Sidoarjo pada Selasa (26/7/2022). “Kami menyambut baik sinergi antara SDN Pucang I bersama Kosme Grup untuk mengampanyenyakan hidup sehat di tengah pandemi sekaligus membangun generasi yang lebih baik,” ungkap Kepala Sekolah SDN Pucang I Sidoarjo, Sasmitaningsih.

