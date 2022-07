Rektor Unhan Terima Kunjungan Kasal Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian menerima kunjungan resmi (courtesy call) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Australia, Laksdya Mark Hammond. Rektor Unhan menerima kunjungan Kasal Australia di Kampus Unhan Salemba, Selasa (26/7/2022).

Kasal Australia didampingi oleh Atase Laut Kolonel Rodney Griffiths, Letnan Kolonel Paul Welch (Navy International Engagement), Kapten Matthew Newman (Officer Staff for Chief of Navy), Tanya Kontsedaylo (International Policy), Peltu Warner Barrie (Assistant for Naval Attache), dan Asintel Kasal Laksma Akmal.

Kunjungan Kasal Australia disambut oleh Jajar Kehormatan Kadet Mahasiswa S1 Universitas Pertahanan dilanjutkan dengan diskusi membahas berbagai topik terkini menyangkut pertahanan dan keamanan kawasan.

Kerja sama antara Universitas Pertahanan dengan Angkatan Laut Australia dan Australian Defence Force Academy (ADFA) telah berlangsung cukup lama.

Sejak 2016, para dosen dan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan secara rutin melakukan kunjungan ke berbagai institusi pendidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata Australia dan juga beberapa universitas terkemuka di Australia.

Beberapa mahasiswa dari Australia juga telah menyelesaikan pendidikan S2 di Unhan dengan baik.

Turut hadir dalam diskusi para Wakil Rektor dan Dekan Universitas Pertahanan, yang sekaligus memberikan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan sekaligus proposal kegiatan berikutnya. Hal itu guna meningkatkan kerja sama akademik yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Diskusi berjalan dengan intens menghasilkan beberapa capaian untuk tindak lanjut visi Universitas Pertahanan menjadi World Class Defense University pada 2024.

