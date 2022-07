Tingkatkan Produktivitas Mahasiswa, Polimedia Perkuat PBL

Jakarta, Beritasatu.com - Politeknik Negeri Media Kreatif atau Polimedia memperkuat pembelajaran metode project based learning (PBL) guna meningkatkan hasil yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Terkait itu, Polimedia menggelar diskusi bertema PBL: Growth Mindset Towards Advancing and Sharping Idea for Future Vocational Education di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Acara diskusi dibuka oleh Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, dan menghadirkan pakar pendidikan vokasi, Wikan Sakarinto.

Tipri mengatakan, PBL menjadi konsep penting saat ini dan perlu dipahami secara menyeluruh oleh dosen dan laboran di Polimedia sehingga bisa diaplikasikan kepada mahasiswa.

"PBL menjadi konsep penting yang harus kita ketahui dan aplikasikan secara menyeluruh agar dapat diaplikasikan kepada mahasiswa," ujar Tipri.

Disebutkan, PBL merupakan pembelajaran berbasis konsep nyata dalam penerapannya, yaitu tahun pertama penyampaian materi, membangun literasi, berpikir kritis, literasi, numerasi, menggali passion, skill, dan visi.

Sedangkan, tahun kedua adalah pelaksanaan coaching, facilitating, dan mentoring.

Sumber: BeritaSatu.com