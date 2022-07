Komandan US Navy 7th Fleet Berkunjung ke Markas Bakamla

Jakarta, Beritasatu.com – Komandan United State (US) Navy 7th Fleet Vice Admiral Karl O Thomas mengunjungi Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla). Vice Admiral Thomas melihat langsung Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang ada di Bakamla.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (27/7/2022) disebutkan, kedatangan Vice Admiral Thomas disambut oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia. Dalam kunjungan yang berlangsung kemarin, Selasa (26/7/2022), Vice Admiral Thomas mendatangi Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang berada di dalam Kantor Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML), Markas Besar Bakamla.

Pada kesempatan itu, Vice Admiral Thomas membahas kerja sama maritim yang dapat dilakukan oleh kedua instansi. Beberapa program kerja yang dibahas, antara lain teknologi maritim yang sesuai dengan konsep Maritime Domain Awareness (MDA), peluang pertukaran informasi antara Bakamla dan US Navy, serta pembahasan situasi keamanan di kawasan.

Acara diakhiri dengan penyampaian testimoni Vice Admiral Thomas terkait IMIC. Disebutkan, IMIC telah beroperasi dengan baik dan dapat memaksimalkan teknologi untuk mengolah berbagai macam data maritim.

Selain itu, Thomas juga menekankan bahwa kunjungan itu merupakan cikal bakal penguatan kerja sama antara US Navy dan Bakamla.

Mendampingi Vice Admiral Thomas turut hadir Direktur Maritime Cooperation and Competition Center Kolonel Jason Weddle, Atase Marinir Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta Letkol Cedric Lee, Atase Angkatan Laut Kedutaan AS di Jakarta Letkol Patrick Panjeti, dan beberapa staf lainnya.

Sementara, jajaran pejabat tinggi Bakamla yang juga hadir, antara lain Deputi Inhuker Laksda I Putu Arya Angga S, Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Tatit E Witjaksono, Deputi Operasi dan Latihan Laksda I Gusti Kompiang, dan Pranata Humas Ahli Madya Kolonel Wisnu Pramandinta.

Sumber: BeritaSatu.com