Beri Beasiswa ke 2.400 Mahasiswa, UPH Tegaskan Sebagai Kampus Rakyat

Tangerang, Beritasatu.com – Universitas Pelita Harapan (UPH) menepis anggapan umum yang melihatnya sebagai perguruan tinggi eksklusif dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat papan atas saja.

Semua fasilitas modern dan tenaga pengajar profesional di UPH diperuntukkan bagi siapa pun yang lolos seleksi akademis masuk UPH dan tersedia beasiswa untuk ratusan mahasiswa berprestasi setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Rektor UPH Jonathan L Parapak dalam perbincangan dengan awak media belum lama ini.

“Kami memberi beasiswa kepada anak-anak dari seluruh nusantara. Setiap tahun minmum adalah 600 yang diberi beasiswa, itu yang masuk,” kata Jonathan di kampus UPH Karawaci, Tangerang, Banten.

“Jadi dikali empat [tahun] berarti sudah 2.400 yang diberi beasiswa penuh termasuk asrama dan sebagainya,” tambahnya.

Secara berseloroh rektor mengatakan bahwa setiap kali dia memperkenalkan diri dalam pertemuan, tanggapan orang adalah dia wakil dari sebuah institusi pendidikan yang elite dan sangat eksklusif.

“Jadi kalau kita bicara soal UPH, jangan cuma lihat ‘wah ini gedungnya bagus’,” kata Jonathan.

“UPH hadir di mana-mana, secara institusi kami juga hadir di Medan, kami hadir di Jakarta, kami hadir di Surabaya,” paparnya, merujuk pada kampus-kampus lain yang dimiliki UPH.

Sejak berdiri pada 1994, UPH tidak pernah berhenti melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan yang dicetaknya, kata rektor.

“Kami merencanakan UPH sebagai universitas yang unggul tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Asia-Pasifik,” kata Jonathan.

Jonathan mencontohkan bahwa Fakultas Kedokteran UPH adalah yang pertama mendapat izin spesialis dari pemerintah untuk universitas swasta, sebagai recognition atas kualitas yang dimiliki fakultas tersebut.

Guna memperluas jaringan global, saat ini UPH menjalin kerja sama dengan banyak universitas terkemuka di dunia, misalnya Singapore National University, Murdoch University di Australia, Samford University di Amerika Serikat, Amsterdam University of Applied Sciences di Belanda, University of Leeds di Inggris, International University of Japan, Incheon National University di Korea Selatan, dan lain-lain.

“Kami ingin menciptakan kualitas internasional sehingga alumni kami bisa ke mana-mana. Kami ingin sekali UPH menjadi center of excellence untuk mempersiapkan calon-calon pimpinan,” tegas Jonathan.

Sumber: BeritaSatu.com