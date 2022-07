Mahasiswa FE Unissula Raih Karya Ilmiah Terbaik di Thailand

Semarang, Beritasatu.com – Tiga mahasiswa FE Unissula Semarang berhasil meraih predikat terbaik pada makalah ilmiah pada konferensi internasional di Bangkok, Thailand.

Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultang Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah dalam mencetak generasi Sumber Daya Manusia yang mencetak generasi khairu ummah, kompetitif, berprestasi, dan berakhlak mulia kembali ditunjukkan dengan berpartisipasinya Dosen dan Mahasiswa FE Unissula pada konferensi internasional yang digelar oleh Universitas Kasesart, Bangkok, Thailand yang bertajuk The 3rd National and International Conference 2022 - ‘Proactive Management of Cooperative and Social Enterprises Reacting to the Challenges of New Social Dynamics’.

Program Internasional FE Unissula ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang cukup padat. Selain konferensi Internasional, para Mahasiswa dan Dosen juga mengunjungi UKM untuk dijadikan subjek Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta ragam layanan komunitas. Pengalaman komprehensif ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi para mahasiswa setelah merasakan secara langsung berpartisipasi pada international conference, international community service, international company visit, international student discuss, international lecturer discuss.

Profesor Dr Olivia Fachrunnisa, Dekan FE Unissula mengatakan bahwa kegiatan International Mobility Program ini merupakan salah satu keunggulan dari FE Unissula. “Sebelumnya kami juga telah melakukan kunjungan dan aktivitas Pendidikan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam Malaysia pada Juni lalu, dan bulan Juli ini di Universitas Kasesart, Bangkok, Thailand. Partisipasi kami untuk berkolaborasi secara internasional antar lintas negara adalah bagian dari visi kami untuk memberikan pengalaman dan meningkatkan kualitas Mahasiswa dan Dosen FE Unissula," kata Olivia melalui keterangan, Kamis (28/7/2022).

