Diberhentikan Sebagai Dirut MRT, Ini Respons William Sabandar

Jakarta, Beritasatu.com - William Sabandar mengaku sedih, sekaligus bangga dan bahagia setelah diberhentikan dari jabatan sebagai direktur utama PT MRT Jakarta.

Dalam surat pribadinya, Wiliam Sabandar mengungkapkan rasa campur aduk itu sebagai refleksi enam tahun dirinya memimpin BUMD Pemprov DKI tersebut. Sebelumnya Wiliam Sabandar diberhentikan dari jabatan Dirut MRT dalam RUPS dan posisinya diganti oleh Mohamad Aprindy.

Dalam surat pribadinya William Sabandar mengaku banyak catatan kerja yang sudah dilalui MRT yang dipimpinnya selama enam tahun. William Sabandar mulai memimpin MRT Jakarta 14 Oktober 2016.

Selama kepemimpinannya, MRT berhasil menuntaskan Fase 1, dilanjutkan dengan pembangunan Fase 2, bahkan persiapan untuk Fase 3, dan Fase 4 telah dimulai bersamaan. Sslain itu Pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) telah dimulai di sepanjang jalur MRT Fase 1. Kondisi ini telah membuat Jakarta naik kelas menjadi kota modern seiring dengan hadirnya MRT, sejajar dengan kota-kota modern lainnya di dunia.

"Pergantian kepemimpinan adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Leaders come and go, organizations and institutions remain. Hal utama yang harus terjaga adalah terwujudnya transisi yg mulus dalam setiap pergantian kepemimpinan, agar organisasi terus bertumbuh lebih kuat dan baik ke depan. Dan saya sangat mengharapkan hal ini terjadi dengan MRT Jakarta," ungkap William Sabandar.

Selain itu suami Valentina Ismetiah B ini mengungkapkan perasaan sedihnya harus meninggalkan MRT yang selama ini sudah dibesarkannya. Memimpin MRT merupakan jabatan terlama yang pernah dipikulnya.

"Enam tahun berproses bersama MRT Jakarta dan berinteraksi dengan banyak stakeholder telah meninggalkan banyak sekali jejak berharga dan kenangan yang indah," lanjut William Sabandar.

Meski demikian William mengaku bahagia karena meninggalkan MRT dalam kondisi yang sehat, kuat dan baik. Menurutnya tidak mudah membangun sebuah korporasi yang ditugaskan pemerintah membangun sebuah mahakarya sejarah bagi bangsa. Butuh integritas, semangat juang, dan inovasi yang luar biasa. Dan ternyata itu bisa terwujud.

"MRT yang pertama untuk bangsa ini terwujud dengan kualitas terbaik dan telah beroperasi dengan standar internasional," lanjutnya.

Sebagai penutup surat pribadinya, William Sabandar meminta maaf karena masih banyak yang belum bisa dilakukannya. Namun dirinya merasa sudah meletakkan fondasi untuk memacu perkembangan transportasi modern di Jakarta.

"Upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota modern dengan dukungan transportasi publik berstandar internasional masih jauh dari selesai. Tetapi fondasi telah diletakkan dan langkah telah dimulai, dan MRTJ adalah bagian penting dari proses ini," papar William.

"Saya berharap semua pihak yang berkepentingan dapat terus bekerja sama memelihara kemajuan baik MRT Jakarta ini hingga terwujudnya kelembagaan transportasi Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan," lanjutnya.

