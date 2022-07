Kasus Cacar Monyet di Amerika Serikat Paling Banyak di Dunia

Washington, Beritasatu.com- Kasus cacar monyet di Amerika Serikat (AS) merupakan paling banyak di dunia. Seperti dilaporkan RT, Kamis (28/7/2022), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengonfirmasi 1.048 infeksi baru pada Rabu (27/7), sehingga total kasus menjadi 4.639 secara nasional.

Hingga saat ini, lebih dari 18.000 kasus infeksi telah terlihat di 75 negara, dengan Spanyol sekarang memegang posisi nomor dua dengan 3.738 kasus.

Namun, peningkatan di AS dapat dijelaskan sebagian oleh peningkatan kapasitas pengujian, yang baru-baru ini ditingkatkan dari 10.000 menjadi 80.000 pemutaran per minggu.

Menurut laporan pada Rabu (27/7) di Politico, pejabat kesehatan juga akan menjadikan cacar monyet sebagai kondisi yang dapat diberitahukan secara nasional. Pejabat menginstruksikan negara bagian untuk mengumpulkan dan berbagi data dalam upaya untuk memperluas pengujian dan pengawasan lebih lanjut.

Namun, terlepas dari lonjakan besar dalam kasus, tingkat infeksi AS tetap di bawah negara-negara lain yang mengalami wabah, dihitung sekitar satu kasus per 100.000. Spanyol telah melaporkan tujuh per 100.000, sementara Jerman dan Inggris telah menempatkan jumlahnya pada tiga per 100.000.

New York saat ini menjadi hotspot teratas di negara itu, dengan total 1.228 kasus, jauh lebih tinggi dari negara bagian yang paling parah dilanda berikutnya, California, yang telah mengonfirmasi 799 kasus.

Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan pekan lalu, pemerintahan Biden dilaporkan masih mempertimbangkan apakah akan mengikutinya.

Gedung Putih telah mengambil beberapa persiapan jika virus menyebar lebih luas, pengadaan jutaan dosis vaksin cacar dan perawatan sementara memperkirakan mungkin membutuhkan hampir US$7 miliar (Rp 104 triliun) untuk membiayai tanggapan. Antara lain, dana tersebut akan mencakup “kapasitas produksi vaksin end-to-end domestik dan transfer teknologi,” menurut memo Gedung Putih yang diperoleh minggu ini oleh Washington Post.

