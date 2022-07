Politeknik Pelayaran Banten Wujudkan Kepedulian Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com - Politeknik Pelayaran Banten mengimplementasikan kepedulian lingkungan dan pencegahan pencemaran laut.

Program Sustainable Development Goals Center (SDGs Center) Politeknik Pelayaran Banten untuk sekolah kedinasan dengan mengimplementasikan kepedulian lingkungan dan pencegahan pencemaran laut, yang berisi peraturan International Convention For the Preventions of Pollution from Ships.

Kurikulum pendidikan tersebut mengadopsi kurikulum International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping For Seafarers (STCW) Amandemen Manila 2010 dari International Maritime Organization (IMO). Badan khusus PBB ini yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal.

Direktur Politeknik Pelayaran Banten, Heru Widada mengatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

"Sejalan dengan IMO, Politeknik Pelayaran Banten sebagai salah satu Maritime Education Training (MET) di Indonesia turut aktif mendukung implementasi kegiatan TPB/SDGs di kampus. Dengan adanya SDGs Center, para taruna atau taruni memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjaga ekosistem laut dari pencemaran plastik maupun aktivitas kapal," kata dia melalui keterangan pers pada Jumat (29/7/2022).

