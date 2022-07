Kontes Tanaman Anggrek Awali Jakarta Plant Market di Ragunan

Jakarta, Beritasatu.com - Antusiasme pencinta tanaman hias benar-benar terlihat di event Jakarta Plant Market. Terbukti lebih dari 50 peserta ambil bagian dalam kontes tanaman anggrek dan tanaman syngonium yang sekaligus mengawali rangkaian Jakarta Plant Market (JPM), Jumat (29/7/2022).

"Pembukaan diwakili oleh perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pangan beserta juga ada Direktur Jenderal Holtikultura. Ada juga perwakilan dari wali kota Jakarta Selatan yang membuka acara," kata Ketua Panitia JPM, Andri Satriawan, Sabtu (30/7/2022). JPM digelar pada 29-31 Juli 2022 di Taman Anggrek Ragunan, Jakarta Selatan.

Setelah itu, acara langsung dilanjutkan dengan kontes tanaman anggrek dan tanaman syngonium.

"Dari anggrek dibagi dua kelas, ada kelas spesies dan hibrid, kelas spesies ada tiga juara, kelas hibrid, tiga juara, tetapi ada satu best of the best dari anggrek," ujarnya.

Selain itu ada tanaman syngonium yang dibagi satu kelas dan ada lima pemenang. Setiap hari, panitia mengeluarkan sepuluh doorprize untuk peserta kontes tanaman.

"Kemarin sudah keluar sepuluh, hari ini nanti ada sepuluh lagi dan di akhir acara ada sepuluh. Doorprize ada lagi satu grand prize satu unit motor Yamaha NMax," terangnya.

Dikatakan, pengunjung tidak dikenakan biaya. Peserta kontes tanaman dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.

