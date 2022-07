SPE Solution Buka Peluang Kerja dan Beasiswa Jaring Ahli IT di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga ahli di bidang IT (information and technology), mendorong PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE) Solution menggelar kegiatan SPEedhunt yang bertujuan menjaring para tenaga ahli IT muda yang berasal dari Indonesia. Kegiatan SPEedhunt bertajuk One Day Hiring diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kerja yang ahli di bidang IT dan digital untuk menjawab kebutuhan zaman yang sedang terus bergerak ke era digitalisasi.

"SPE Solution sebagai perusahaan startup yang sedang berkembang terus menunjukkan kinerja terbaik dengan mencatatkan profit setiap tahun. Hiring dilakukan sebagai bentuk kebutuhan dari perusahaan yang terus berkembang saat ini. Melalui SPE event ini juga SPE Solution menunjukkan masih ada startup yakni SPE Solution yang bertahan dan melakukan hiring/recruitment secara masif di tengah badai PHK startup," ungkap CEO SPE Solution, Rico L Simarmata dalam keterangan persnya, Minggu (31/7/2022).

Selain menggelar program One Day Hiring, SPE Solution juga berupaya menjaring pekerja di bidang IT dengan cara memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang ada di jurusan teknik informatika yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia.

"Selain menggelar SPEedhunt, kita juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang jurusannya berkaitan dengan IT dalam program SPEcial Talent Scholarship untuk menjaring para mahasiswa berbakat di bidang IT. Kita berharap mahasiswa bisa mengembangkan diri dan masa depannya menjadi seorang teknisi dan mahir dalam bidang IT, karena ini harus kita mulai dari bawah, kalau kita menunggu maka kita akan kehabisan para ahli IT yang mau bekerja di bidang IT di Indonesia," lanjut Rico.

PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) sendiri telah resmi terdaftar di Kementerian Perindustrian RI sebagai perusahaan fintech selama 10 tahun belakangan dan berpengalaman di bidang teknologi informatika dan IT khususnya di bidang fintech.

"SPE Solution membantu berbagai klien di Indonesia dan dunia guna memenuhi kebutuhan mereka atas teknologi finansial khususnya di bidang solusi dan pengelolaan pembayaran, payment gateway, e-commerce, switching, chain management systems, smart community, gamification, dan juga merchant management. Program beasiswa ini mencakup program beasiswa penuh dan pembiayaan riset atau tugas akhir. Mahasiswa yang lolos program beasiswa akan langsung bekerja sebagai software engineer di SPE Solution setelah lulus, tanpa tahapan melamar kerja," tandasnya.

Dalam menggelar SPE Event, SPE Solution juga menggandeng kerja sama dengan berbagai universitas yang ada di Indonesia. Selain itu, acara SPE Event ini juga didukung oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dan Wappin yang merupakan penyedia platform komunikasi bisnis.

