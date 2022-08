Tripatra Raih Best Companies to Work for in Asia 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra)meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2022 yang diberikan oleh HR Asia sebagai lembaga media publikasi di kawasan regional Asia untuk para profesional di bidang sumber daya manusia

Penghargaan ini berhasil diraih karena Tripatra dinilai sebagai salah satu perusahaan yang dapat menciptakan tata nilai yang yang bertujuan bagi pengembangan kompetensi dan peningkatan performa dan karier mereka, seiring dengan pencapaian visi dan misi perusahaan.

Advertisement

President Director & CEO Tripatra, Raymond Naldi Rasfuldi mengatakan, “Kami merasa terhormat dan bangga menerima penghargaan ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para Insan Tripatra (sebutan bagi karyawan Tripatra) atas keterlibatan dan komitmen serta upaya mereka dalam menjadikan Tripatra sebagai salah satu tempat bekerja terbaik di Asia."

"Kerja keras dari seluruh Insan Tripatra yang membuat kami bisa terus berkembang dan bisa meraih penghargaan ini. Pencapaian ini tentunya akan menjadi dorongan motivasi besar bagi kami untuk terus maju menjadi perusahaan yang menghadirkan solusi berkelanjutan, mentransformasi energi, dan mempercepat hilirisasi," Raymond menambahkan.

BACA JUGA

Tripatra Dukung Peningkatan SDM Unggul di Bidang Engineering

The HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards memberikan penghargaan kelas dunia kepada perusahaan yang telah menunjukkan keunggulan tata laksana pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tempat kerja yang berorientasi pada keterlibatan dan kepedulian yang nyata terhadap karyawan mereka.

Di Asia, penghargaan ini mencakup 13 negara, yakni Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Kamboja, Makau, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, India, dan Korea.

Human Capital & Transformation Director Tripatra, Rizki Amelia mengatakan, “Perjalanan kami dalam melakukan transformasi bisnis beserta perangkat pendukungnya yaitu SDM, proses, dan teknologi sejak tahun 2019 memang tidaklah mudah."

"Terlebih ketika masa pandemi Covid-19 merebak di awal tahun 2020, membuat upaya transformasi kami semakin menantang. Namun hal ini justru menjadi pendorong bagi kami untuk lebih tangkas (agile) dalam menjalankan strategi bisnis dan transformasi perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan serta kesehatan karyawan dan keluarga mereka," Rizki menambahkan.

BACA JUGA

Gobel: Investasi Jepang Harus Perkuat SDM Indonesia

Terlepas dari semua tantangan tersebut, ujar Rizki, sebagai perusahaan, Tripatra harus terus bergerak maju dan terus memberikan upaya yang terbaik untuk menciptakan tata nilai yang memiliki tujuan dan dampak berkelanjutan bagi karyawan, mitra bisnis, dan klien.

"Kami juga semakin tergerak untuk terus mendorong pengembangan dan kemajuan karyawan secara pribadi maupun profesional, serta memberikan mereka penghargaan dan pengakuan atas hasil kinerja positif mereka. Hal tersebut dilakukan karena kami menyadari bahwa karyawan merupakan pendorong utama perjalanan transformasi dan kesuksesan bisnis kami,” papar Rizki.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com