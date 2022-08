Ini Pola Sebaran Manusia Modern di Wilayah Indonesia dan Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Kandidat Doctor of Philosophy (PhD) dari Adelaide University Australia, Gludhug A Purnomo mengatakan, berdasarkan teori Out of Afrika, dari sisi arkeologi dan genetika menyebutkan manusia modern pertama kali muncul di Afrika masih diperdebatkan sekitar 150-1.000 tahun yang lalu.

Namun, secara hipotesisnya manusia modern tersebut berada di Afrika dan berkembang di sana, tetapi baru pada 55-65.000 tahun mereka baru keluar dari Afrika.

“Ini nenek moyang dari seluruh manusia modern yang ada di dunia saat ini,” ujarnya pada Seminar dan Lokakarya bertajuk “Menyingkap Misteri Asal-Usul Leluhur Kita (Genetik Purba dan Budaya Prasejarah Nusantara)” yang digelar secara hybrid, Selasa (2/8/2022).

Menurut Gludhug, manusia modern setelah keluar dari Afrika, berdasarkan bukti arkeologi dan genetik mereka langsung menuju Sahul. Adapun wilayah Sahul ini merupakan Papua dan Australia masih bergabung menjadi satu pada 50.000-60.000 tahun yang lalu. Sementara Kalimantan dan Jawa masih menyatu dengan daratan Asia lainnya atau disebut Sunda.

Namun, di antara daerah tersebut ada daerah yang tidak pernah menjadi bagian dari Sunda maupun Sahul. Daerah ini disebut wilayah Wallacea.

“Daerah ini tidak pernah menyatu dengan dua benua ini. Dan ini menjadi batas geografi. Di mana kita bisa tahun flora dan fauna berbeda mana dari Asia dan Australia. Namun, bagaimana dengan manusianya, itu menjadi pertanyaan kita beberapa tahun yang lalu,” ucapnya.

