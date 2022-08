Bakamla RI-UNODC Kembali Gelar Latihan VBSS Training Course

Bakamla RI Bersama United Nation On Drugs And Crime (UNODC) Kembali menggelar Latihan Terkoordinasi Visit Board Search and Seizure (VBSS) gelombang ke-2 di Pusat Pelatihan Maritim Bakamla RI, Jembatan 2 Barelang, Kota Batam, Senin 1 Agustus 2022 (Foto: Istimewa)