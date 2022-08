Menang 4-2, Stefano Pioli: Dua Gol Akibat Kecerobohan

Jakarta, Beritasatu.com – Sang juara bertahan Liga Italia, AC Milan menjamu Udinese di laga perdana. Bermain di Stadion San Siro, Milan menang 4-2, Sabtu (13/8/2022). Stefano Pioli, pelatih Milan menyebutkan, dua gol Udinese akibat kecerobohan timnya.

"Kami kebobolan dua gol karena kecerobohan dan kesalahan teknis kami. Itu bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami adalah tim yang mampu menciptakan bahaya dengan mudah, tetapi juga membuat kesalahan,” kata Pioli.

Milan, yang baru saja menjadi juara Liga Italia setelah harus menunggu 11 tahun, bangkit dari ketertinggalan dalam waktu kurang dari dua menit untuk merebut tiga poin berkat dua gol Ante Rebic, Theo Hernando dari titik penalti, dan gol Brahim Diaz.

Bekal tiga poin dan empat gol adalah cara sempurna untuk mengawali musim. Rival terdekatnya, Inter Milan juga memetik kemenangan kalah menghadapi Lecce.

Suporter tuan rumah yang memenuhi Stadion San Siro menyanyikan We are the Champions saat tim kebanggaannya masuk lapangan. Namun mereka seketika bungkam ketika Rodrigo Becao menanduk bola sepak pojok Gerard Deulofeu untuk melewati Mike Maignan sehingga menjadi gol pada menit kedua.

Milan menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Theo Hernandez pada menit ke-11. Penalti diberikan ketika VAR memutuskan tabrakan antara Davide Calabria dan Brandon Soppy adalah sebuah pelanggaran. Tiga menit kemudian Ante Rebic membawa tuan rumah berbalik unggul 2-1.

Namun, sundulan Adam Masina pada menit keempat waktu tambahan babak pertama menyamakan kedudukan 2-2. Gol kedua Udinese tercipta melalui serangan sayap kiri lapangan Milan. Bola lambung yang mengarah ke tengah kotak penalti tidak dapat diantisipasi Junior Messias. Dia tidak menjaga Masina yang dengan mudah menanduk bola yang berbuah gol.

Sumber: ANTARA