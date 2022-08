Ngeri! Studi Ungkap Jumlah Korban Jiwa jika Perang Nuklir AS vs Rusia

New Jersey, Beritasatu.com – Sebuah studi memperlihatkan apa yang bakal terjadi jika perang nuklir AS vs Rusia, dan estimasi jumlah korban jiwa yang mengerikan.

Diyakini, sejak hari pertama pecahnya perang antara Ukraina dan Rusia Februari lalu, banyak ahli mulai berspekulasi tentang eskalasi permusuhan dan masuknya negara lain ke dalam konflik.

Salah satu negara yang paling menentang tindakan Vladimir Putin tidak diragukan lagi adalah AS

Perang Nuklir Akan Picu Kematian Miliaran Orang

Keduanya adalah negara dengan kapasitas nuklir terbesar di dunia dan permusuhan mereka dapat memicu perang yang akan menyebabkan planet ini kehilangan miliaran nyawa.

Hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli iklim di Rutgers University di New Jersey.

Menurut prediksi mereka, peluncuran senjata nuklir akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan, karena tidak hanya jutaan manusia akan mati karena dampaknya, tetapi jutaan lainnya akan mati karena konsekuensinya.

Secara total, para ahli memperkirakan bahwa lebih dari lima miliar orang akan mati jika perang nuklir Rusia vs AS pecah.

Apa yang akan terjadi jika AS dan Rusia meluncurkan nuklir?

Studi ini terdiri dari enam skenario, dengan negara lain juga diusulkan sebagai penyebab konflik nuklir dan dengan hasil yang berbeda, tergantung pada kapasitas nuklir masing-masing negara.

Sebagai contoh, ahli iklim menyimpulkan dalam lima skenario lainnya bahwa Pakistan dan India akan menjadi protagonis lainnya, meskipun konsekuensi dampak perang nuklir mereka sama sekali tidak seperti negara-negara yang dipimpin oleh Joe Biden dan Putin.

Tidak mengherankan, perang antara AS vs Rusia akan memiliki konsekuensi terburuk bagi planet ini.

Sumber: Marca