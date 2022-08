Menag Yaqut Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak jajarannya di Kementerian Agama (Kemanag) dan juga masyarakat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja, bangun negeri dengan cinta.

"Mari mengisi kemerdekaan ini dengan kerja, kerja, dan kerja. Kita bangun negeri ini dengan hati dan cinta," pesan Gus Yaqut usai mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Negara Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

"Kita semua adalah penerus para pendiri bangsa menuju Indonesia yang maju dan damai," sambungnya.

Khusus kepada ASN Kemenag di seluruh Indonesia, Gus Yaqut berpesan untuk membumikan semangat kemerdekaan dengan semangat menjalankan roda birokrasi secara efektif dan profesional. Menurutnya, birokrasi ke depan harus dijalankan dengan penuh inovasi dan kreativitas, tidak apa adanya.

"Kita harus berlari meningkatkan kualitas layanan publik, agar masyarakat semakin mudah dan cepat mengakses seluruh layanan yang ada," tegasnya.

"Ini artinya ASN Kemenag harus berani berfikir out of the box dalam melahirkan kebijakan publik yang accessible. Tinggalkan cara kerja birokrasi yang mempersulit. Yang sulit dipermudah. Yang mudah dipercepat," sambungnya.

Kemenag ke depan, lanjut Gus Yaqut, harus hadir dengan semangat layanan publik yang tidak hanya prima, namun juga ramah dan toleran. Layanan publik Kemenag harus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat latar belakangnya.

"Bukan zamannya lagi layanan publik Kemenag memilah dan memilih siapa yang akan dilayani. Semua harus berpegang pada amanat UU sebagai abdi negara bahwa ASN hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat," tuturnya.

