Ledakan Bom Tewaskan 100 Tentara Rusia di Luhansk

Kyiv, Beritasatu.com- Sekitar 100 tentara Rusia tewas dalam ledakan bom di kota Lysychansk yang baru saja diduduki. Seperti dilaporkan Newsweek, Selasa (16/8/2022), pernyataan itu disampaikan Serhiy Gaidai, gubernur regional Ukraina timur yang dilanda perang.

Kepada Radio Liberty, Gaidai, kepala distrik administratif Luhansk Ukraina, memberikan beberapa penjelasan dampak ledakan tersebut. Pernyataan Gadai datang di tengah laporan masalah moral yang sedang berlangsung di antara pasukan Rusia meskipun kemenangan baru-baru ini di wilayah Donbas timur Ukraina.

Kepada outlet berita, Gaidai mengatakan pasukan Rusia melakukan serangan besar-besaran dari sisi kilang minyak dan menyarankan bahwa "beberapa personel merokok sembarangan" mungkin telah menyebabkan ledakan mematikan di Lysychansk. Kota Lysychansk diklaim Rusia bulan lalu telah "dibebaskan" sebagai yang terakhir. ketidaksepakatan besar di distrik administratif Luhansk.

Tentara yang terbunuh bukan lagi bagian dari Wagner PMC, satu perusahaan militer swasta yang berafiliasi dengan Kremlin, tetapi berada di tentara reguler Rusia.

Kremlin awalnya berencana untuk segera merebut ibu kota Ukraina, Kyiv, setelah meluncurkan invasi ke negara itu pada 24 Februari. Namun, menghadapi perlawanan keras yang tak terduga dari militer Ukraina, Rusia mengalihkan perhatiannya ke Ukraina timur. Wilayah Ukraina timur merupakan rumah bagi populasi besar warga Ukraina. Penutur Rusia selain dua kelompok separatis yang bersekutu dengan Kremlin.

Invasi Rusia mencapai keberhasilan awal musim panas ini ketika mengambil Severodonetsk, satu kota strategis kritis di timur negara itu ketika pasukan Ukraina melakukan penarikan strategis.

Meskipun mengalami kerugian, satu jajak pendapat oleh Institut Republik Internasional Ukraina yang dirilis pekan lalu menemukan bahwa hampir dua pertiga responden percaya bahwa negara mereka akan mendapatkan kembali perbatasannya yang diakui secara internasional, termasuk di Donbas dan Krimea yang diduduki Rusia. Jumlah itu naik dari 53 persen pada bulan April.

Institute for the Study of War, satu kajian AS, menerbitkan penelitian pada hari Senin tentang laporan bahwa milisi separatis di Luhansk menolak untuk berperang di distrik administratif Donetsk yang berdekatan, mengeluhkan kecepatan pelanggaran yang melelahkan.

"Tren ini sangat berbahaya bagi pasukan Rusia yang berusaha merekrut lebih banyak lagi tentara baru dari Oblast Luhansk untuk menebus kerugian baru-baru ini. Perpecahan lebih lanjut dalam pasukan pimpinan Rusia juga mengancam untuk lebih menghambat efisiensi upaya perang Rusia," tulis para peneliti dari lembaga kajian tersebut.

