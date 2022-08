American Airlines Akan Beli 20 Pesawat Supersonik

Dallas, Beritasatu.com- American Airlines telah setuju untuk membeli hingga 20 jet supersonik. Seperti dilaporkan AP, Selasa (16/8/2022), maskapai menanamkan deposit yang tidak dapat dikembalikan pada pesawat yang masih dalam tahap pembuatan dan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk terbang.

Baik Amerika maupun produsen Boom Supersonic tidak akan memberikan rincian keuangan pada Selasa (16/8), termasuk ukuran deposit American. Maskapai American menjadi pelanggan AS kedua untuk Boom setelah pengumuman serupa tahun lalu dari United Airlines untuk 15 pesawat, yang disebut Overture.

Advertisement

Sudah hampir 20 tahun sejak penerbangan penumpang supersonik terakhir oleh Concorde, pesawat buatan Inggris-Prancis yang gagal mengejar efisiensi karena tingginya biaya penerbangan.

BACA JUGA

American Airlines Tetap Tangguhkan Layanan Minuman Alkohol

CEO Boom Blake Scholl menegaskan pesawat perusahaannya akan berbeda ketika memulai debut pada 2029. Boom akan menawarkan tiket seharga sekitar US$4.000 (Rp 58,8 juta) hingga US$5.000 (Rp 73,5 juta) untuk terbang dari New York ke London dalam waktu sekitar tiga setengah jam.

“Ada puluhan juta penumpang setiap tahun terbang di kelas bisnis pada rute di mana Overture akan memberikan percepatan besar dan maskapai akan dapat melakukannya dengan menguntungkan,” kata Scholl.

Para skeptis telah mempertanyakan jadwal ambisius Boom, terutama mengingat bertahun-tahun yang dibutuhkan Boeing, produsen mapan, untuk mendapatkan pesawat atau bahkan retrofit ke pesawat yang disetujui oleh Administrasi Penerbangan Federal.

BACA JUGA

Mesin Terbakar, Pesawat American Airlines Gagal Terbang

Boom mengatakan program Overture akan menelan biaya antara US$ 6 miliar (Rp 88,2 triliun), dan US$ 8 miliar (Rp 117 triliun),. Pesawat itu dibanderol dengan harga US$ 200 juta (Rp 2,9 triliun), meski pabrikan lain secara rutin memberikan diskon besar-besaran kepada maskapai.

Bulan lalu, Boom mengumumkan perubahan pada desain pesawat untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih murah untuk dibangun dan dirawat. Perubahan paling mencolok terjadi dari tiga mesin, termasuk tipe berbeda di bagian ekor, menjadi empat mesin identik di bawah sayap berbentuk delta.

Namun, Boom belum memiliki rekanan pabrikan mesin dan berunding dengan Rolls Royce dan yang lainnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com