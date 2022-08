Kemendagri Harap Kerja Sama Survei Demarkasi Indonesia-Malaysia Makin Baik

Bandung, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro berharap kerja sama survei demarkasi Indonesia dan Malaysia dapat terus meningkat. Hal ini disampaikan Suhajar dalam sambutannya pada pembukaan acara Special Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) di Hotel El-Royale Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/8/2022).

Suhajar selaku ketua delegasi Indonesia mengapresiasi kepada kedua belah pihak atas terselenggaranya persidangan spesial panitia survei dan penegasan batas internasional antara Indonesia dan Malaysia tersebut.

"Semoga kehadiran saya akan memperkuat hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bidang survei, dan demarkasi yang sudah terjalin agar menjadi lebih baik ke depannya," kata Suhajar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Dikatakan, persidangan kali ini juga merupakan forum yang baik untuk menjalin silaturahmi antarkedua belah pihak yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Forum tersebut juga menjadi ajang untuk kembali mengingat hasil persidangan ke-43 JIM tahun 2019, sekaligus membahas perkembangan survei demarkasi tahun 2020 hingga saat ini.

"Kami menyadari bahwa dengan penundaan pelaksanaan persidangan ke-44 Joint Indonesia-Malaysia akibat pandemi Covid-19, banyak kegiatan survei demarkasi dan permasalahan yang belum dibahas dan terlaksana oleh kedua negara," tuturnya.

Padahal, menurut Suhajar, kegiatan tersebut penting dilakukan secara berkesinambungan dan harus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk menjaga kedaulatan wilayah negara masing-masing, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kedua negara di kawasan perbatasan.

"Saya yakin bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk mencari solusi bersama dan menyelesaikan permasalahan dalam upaya penegasan garis batas Indonesia-Malaysia," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Suhajar juga mengapresiasi tim survei dan pasukan pengamanan perbatasan kedua negara, sebagai ujung tombak pemeliharaan pilar batas negara.

"Diharapkan kita semua dapat terus menjaga api semangat dalam menjaga perbatasan dalam bidang survei demarkasi dalam keadaan apa pun seperti ini," ujarnya.

Suhajar pun berharap persidangan kali ini berjalan sukses, dengan suasana penuh persahabatan, sehingga mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua negara.

Pada kegiatan Special Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia, Boundary Committee on The Demarcation and Survey of the International Boundary Between Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah dan Sarawak) itu turut hadir Ketua Delegasi Malaysia Dato' Haji Rosli bin Isa beserta rombongan delegasi.

Usai dibuka, selanjutnya akan dipilih dan ditetapkan ketua sidang untuk membahas sejumlah agenda terkait program survei bersama outstanding boundary problems (OBP).

