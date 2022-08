Edutech, Solusi Percepatan Digitalisasi Pendidikan Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Adaptasi edutech menjadi kebutuhan mutlak digitalisasi ribuan kampus swasta di Indonesia untuk meningkatkan mutu layanan bagi mahasiswa sekaligus modal bagi pengajar meningkatkan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi.

“Tanpa adaptasi edutech maka ribuan kampus swasta akan sulit meningkatkan mutu layanan mereka kepada mahasiswa di tengah tren digitalisasi. Pada sisi lain, pengajar juga akan terus terjebak dalam pekerjaan administrasi dan sulit meningkatkan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi,” tutur CEO PT Technomedia Interkom Cemerlang (Edufecta) Ucu Komarudin melalui keterangan pers, Jumat (19/8/2022).

Advertisement

Webinar bertajuk “Strategi Organisasi Pendidikan Sebagai Basis Menuju Center of Exellence” diselenggarakan Center for Entrepreneurship, Tourism, Information and Strategy (Centris) Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta.

BACA JUGA

Aplikasi Eureka Edutech Bantu Siswa dan Guru Hadapi Asesmen Nasional

Selain Ucu Komarudin, hadir Mayjen Totok Imam Santoso, Kepala Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) TNI AD dan Andriew Lim, Profesor Technopreneurship and Innovation in Hospitality di Hotelschool The Hague, Amsterdam, Belanda.

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com