Waspada, Ditemukan Kasus Cacar Monyet Pertama di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus cacar monyet pertama di Indonesia. Temuan ini tentu bukan hal yang baik, sekalipun virus monkeypox bisa dicegah penyebarannya di masyarakat.

Informasi ditemukannya kasus pertama cacar monyet di Indonesia dilaporkan tim Kemenkes melalui undangan konferensi pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (20/8/2022). Undangan tersebut bertema "Penemuan Pasien Pertama Terkonfirmasi Monkeypox di Indonesia".

Advertisement

Dari undangan tersebut, diketahui bahwa Kemenkes akan memberikan informasi lengkap soal pasien tersebut Sabtu, (20/8/2022) sore ini.

BACA JUGA

WHO Deteksi 35.000 Kasus Cacar Monyet di Seluruh Dunia

Hingga saat ini belum ada informasi terkait pasien cacar monyet pertama di Indonesia tersebut. Data soal di mana penemuan kasus konfirmasi pun belum diketahui. Namun yang pasti, Kemenkes akan menyampaikan kabar soal pasien pertama cacar monyet di Indonesia ini pada Sabtu sore, sekitar pukul 17.00 WIB.

Maka dari itu Kemenkes meminta semua jajaran petugas kesehatan untuk mewaspadai penyakit cacar monyet (monkeypox). Ada sejumlah definisi kasus untuk membedakan kelompok pasien yang terinfeksi monkeypox.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan cacar monyet perlu menjadi perhatian.

“Berdasarkan laporan WHO per tanggal 21 Mei 2022, laporan adanya kasus monkeypox baru muncul di beberapa negara non endemis antara lain Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika,” katanya di Jakarta pada Jumat, (27/5/2022).

Sebagian besar kasus dilaporkan dari pasien yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara endemis dan sebagian kasus berhubungan dengan adanya keikutsertaan pada pertemuan besar yang dapat meningkatkan risiko kontak, baik melalui lesi, cairan tubuh, droplet, dan benda yang terkontaminasi.

BACA JUGA

WHO Berikan Nama Baru untuk Varian Virus Cacar Monyet

Beberapa definisi kasus yang telah ditetapkan Kemenkes antara lain suspek, probable, konfirmasi, discarded, dan kontak erat.

1. Suspek merupakan orang dengan ruam akut (papula, vesikel dan/atau pustula) yang tidak bisa dijelaskan pada negara non endemis. Orang dalam kategori suspek memiliki satu atau lebih gejala seperti sakit kepala, demam akut di atas 38,5 derajat Celsius, Limfadenopati (pembesaran kelenjar getah bening), nyeri otot/Myalgia, Sakit punggung, dan asthenia (kelemahan tubuh).

2. Probable merupakan seseorang yang memenuhi kriteria suspek dengan kriteria antara lain :

a. Memiliki hubungan epidemiologis (paparan tatap muka, termasuk petugas kesehatan tanpa APD); kontak fisik langsung dengan kulit atau lesi kulit, termasuk kontak seksual; atau kontak dengan benda yang terkontaminasi seperti pakaian, tempat tidur atau peralatan pada kasus probable atau konfirmasi pada 21 hari sebelum timbulnya gejala.

b. Riwayat perjalanan ke negara endemis Monkeypox pada 21 hari sebelum timbulnya gejala.

c. Hasil uji serologis orthopoxvirus menunjukkan positif namun tidak mempunyai riwayat vaksinasi smallpox ataupun infeksi orthopoxvirus.

d. Dirawat di rumah sakit karena penyakitnya.

3. Konfirmasi adalah Kasus suspek dan probable yang dinyatakan positif terinfeksi virus Monkeypox yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time polymerase chain reaction (PCR) dan/atau sekuensing.

BACA JUGA

IDI Pastikan Cacar Monyet Bukan Penyakit Mematikan

4. Discarded merupakan kasus suspek atau probable dengan hasil negatif PCR dan/atau sekuensing Monkeypox.

5. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probabel atau kasus terkonfirmasi monkeypox (sejak mulai gejala sampai dengan keropeng mengelupas/hilang) dan memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Kontak tatap muka (termasuk tenaga kesehatan tanpa menggunakan APD yang sesuai).

b. Kontak fisik langsung termasuk kontak seksual.

c. Kontak dengan barang yang terkontaminasi seperti pakaian, tempat tidur.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes, dr Mohammad Syahril mengatakan, hingga 5 Agustus 2022, dari 10 suspek yang dilaporkan, belum ada pasien suspek yang terkonfirmasi positif cacar monyet di Indonesia.

“Belum ada (kasus konfirmasi cacar monyet),” kata Syahril saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat, (5/8/2022).

Akan tetapi, temuan kasus baru yang akan segera diumumkan detailnya sore ini tentu harus menjadi perhatian dan bentuk kewaspadaan semua pihak, agar kasus cacar monyet tidak sampai menyebar luas selayaknya Covid-19.

Sementara itu, Ketua Satgas Monkeypox Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Hanny Nilasari mengatakan bahwa, sekitar 50% virus cacar monyet umumnya menyerang wajah. Selain wajah, gejala cacar monyet juga bisa muncul pada bagian tubuh lainnya, seperti lengan, perut, badan, punggung, dan lain-lain. Hanny menuturkan, selain wajah, virus cacar monyet juga sering menyerang telapak tangan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com