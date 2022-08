Dirut BRI, Sunarso: Menjaga Posisi Top Score

Jakarta, Beritasatu.com - Saat memasuki lapangan sepak bola, Sunarso tampak berseri-seri. Bagi Dirut PT BRI Tbk dan CEO BRI Group ini, permainan bola adalah permainan paling mengasyikkan dibanding jenis permainan mana pun. Di lapangan bola, orang bisa berlari sepuasnya, menendang sekencangnya, melompat setingginya, dan menanduk bola sekuatnya. Seluruh anggota tubuh bergerak. Ada kompetisi, ada sportivitas. Fisik dan mental dilatih dalam permainan sepak bola.

Lebih dari soal fisik, permainan sepak bola adalah permainan yang membutuhkan kecerdasan dan inteligensia. Karena untuk bisa mengalahkan tim lawan dan menghibur penonton, permainan bola mengandalkan strategi dan taktik.

Strategi diperlukan karena sepak bola adalah permainan tim. Kapan menyerang dan bertahan, bagaimana menyerang dan bertahan, bergaimana memfungsikan pemain gelandang sebagai jangkar yang membantu pertahanan serta memberikan umpan kepada pemain depan sambil ikut mencetak gol, semuanya adalah strategi.

Demikian pula dengan operan atau passing dan menggiring bola. Setiap pemain harus mampu menggiring bola melewati lawan, memberikan umpan pendek dan panjang, juga umpan silang dan tendangan crossing ke depan gawang lawan. Kombinasi umpan pendek, umpan panjang, crossing, passing, dan gerak tipu membuat penonton terhibur.

“Kalau sudah di atas kepala empat, apalagi kepala lima dan enam, sebaiknya operan pendek saja. Kalau kawan tidak bisa menerima bola, yang salah adalah yang mengoper,” ujar pria kelahiran Pasuruan yang pada 7 November 2022 genap kepala enam.

Saat Tim Direksi BRI melawan Forum Pemred di Brilian Stadium, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022), Sunarso mencetak lima gol. Fantastis! Seperti Romario, mantan pemain nasional Brasil, ia pandai mencari ruang kosong dan bergerak cepat saat mendapat bola. Saat mendapatkan umpan crossing di depan gawang lawan, Sunarso biasanya langsung “menghajar”, entah dengan tendangan atau heading.

Pada pertandingan Tim Direksi BRI vs Tim Forum Pemred, Sunarso mencetak tiga gol. Pertandingan berakhir dengan skor 7-4 untuk BRI. Sedang pada pertandingan Tim Direksi BRI vs Manajer Senior BRI, ia membukukan lagi dua gol. Tiga dari lima gol Sunarso adalah tendangan first time.

Di lapangan hijau, Sunarso banyak taktik. Semua gol rekannya adalah hasil umpan terobosan yang datang dari kakinya. “Sejak muda, kiper lawan paling takut umpan tusukan saya yang selalu sukses melewati pemain belakang,” ujar mantan Dirut PT Pegadaian itu. Taktik yang sama ia minta dari rekannya agar dirinya bisa dengan mudah merobek jala lawan.

“Saya biasa di dua posisi. Dua-duanya sama baik, entah sayap kanan atau striker. Dan lewat umpan terobosan dari belakang atau crossing dari rekan satu tim, saya bisa mendapatkan ruang untuk menciptakan gol.

Alhasil, Sunarso menjadi top scorer pertandingan persahabatan memeriahkan peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Sebagai kontraprestasi, ia mendapatkan piala penghargaan.

“Saya selalu menjadi top scorer, bukan hanya di lapangan hijau, tapi juga di perusahaan. Laba BRI juga top score,” tukas Sunarso seraya tertawa lepas.

Pada semester pertama 2022, laba bersih BRI, konsolidasi, naik 98,38%, yoy, menjadi Rp 24,88 triliun. Tertinggi di antara perbankan nasional. Kredit BRI Group pada Juni 2022 sebesar Rp 1.104,79 triliun atau naik 8,75% yoy. Penyaluran kredit kepada seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif, dengan penopang utama adalah segmen mikro yang naik 15,07% yoy. Di bidang kredit mikro, BRI juga "top score".

Pada awal Juli 2022, BRI mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Best SME Banker of The Year. Penghargaan itu dinilai Sunarso sebagai pengakuan pihak independen dan kredibel bertaraf internasional terhadap kinerja BRI, sebuah bank terbesar di Indonesia dengan 83% kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BRI mendapat dua penghargaan dari The Asset Triple A. Selain menobatkan Sunarso sebagai The Best SME Banker of The Year, BRI juga mendapatkan penghargaan The Best Treasury & Working Capital–SME.

Seperti sepak bola, BRI terbiasa bekerja tim dengan strategi dan taktik yang jitu. Hanya dengan strategi dan taktik yang baik, BRI menjadi “top score”. “Posisi top score inilah yang selalu kami jaga,” pungkas Sunarso.

