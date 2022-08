Kebun Raya Bogor Gelar Festival Pencak Silat Seni Tradisi

Bogor, Beritasatu.com - Kebun Raya Bogor (KRB) menyelenggarakan Festival Pencak Silat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup I. Penyelenggaran ini merupakan komitmen Kebun Raya Bogor dalam upaya melestarikan Pencak Silat sebagai budaya bangsa.

Festival yang diselenggarakan hasil kerja sama antara KRB dan Pengprov Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jawa Barat akan dilaksanakan di Taman Reindwart (Ecodom) pada 19 hingga 21 Agustus 2022.

Advertisement

Bapak Pencak Silat, Mayjen TNI (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya, yang pernah menjabat Ketua Umum IPSI menyampaikan dukungannya untuk Festival Pencak Silat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup I.

BACA JUGA

Konser Musik di Kebun Raya Bogor, Ini Tanggapan Pengelola

“Pencak Silat bukan hanya olahraga, merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Penyelenggaraan festival semacam ini tentunya merupakan upaya untuk pelestarian dan dukungan bagi seni tradisi Pencak Silat,” ujarnya, Kamis (18/8/2022).

Menurutnya, silat-silat tradisi harus ditampilkan kembali. Tidak hanya dari sisi olahraganya. “Harapan saya seluruh perguruan silat yang mengikuti festival pencak silat seni tradisi menampilkan seluruh jurus-jurus terbaiknya,” ujarnya.

Sosok Eddie Mardjoeki Nalapraya memiliki peran penting dalam proses pengakuan pencak silat oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda.

Masuknya pencak silat dalam daftar UNESCO diresmikan pada 2019 silam di acara Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Kolombia.

BACA JUGA

Tim Pencak Silat Indonesia Juara Umum di Kejuaraan Dunia 2022

General Manager Corporate Communication Kebun Raya, Zaenal Arifin, menyampaikan pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah diakui dunia. Olah raga pencak silat harus terus dilestarikan sebab melestarikan pencak silat sama dengan merawat budaya bangsa.

“Gelaran Festival Pencak Silat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup I akan diadakan setiap tahun, selain menjadi ajang kompetisi bagi para pesilat juga diharapkan dapat melahirkan pesilat-pesilat terbaik yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah Internasional,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com