Health Working Group Ke-3 Usung Filosofi 'Tat Twam Asi'

Bali, Beritasatu.com - Health Working Group (HWG) ke-3 telah resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, di Bali, Senin, (22/8/2022). Health Working Group merupakan upaya bersama tingkat global sebagai langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

'Tat Twam Asi', demikian filosofi sansekerta kuno Bali yang disampaikan Menkes Budi dalam sambutannya. Filosofi tersebut bermakna "Saya adalah Anda, Anda adalah Saya". Filosofi ini relevan dengan upaya pemerintah yang saat ini dilakukan melalui pertemuan G20.

Sepanjang tahun ini, G20 telah membahas cara-cara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, dengan 3 agenda utama yakni Memperkuat Ketahanan Sistem Kesehatan Global, Menyelaraskan Standar Protokol Kesehatan Global, dan Memperluas Manufaktur Global dan Pusat Penelitian untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons pandemi yang akan datang.

Tiga keluaran utama pada Health Working Group ke-3 ini adalah pertama, untuk membangun pusat manufaktur vaksin, terapi, dan alat diagnostik (VTD), dan pusat penelitian kolaboratif, guna mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas manufaktur VTD yang digerakkan oleh penelitian di Low Middle Income Countries (LMICs) untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat kapasitas penelitian dan manufaktur.

Kedua, berbagi mekanisme dan harmonisasi regulasi guna memudahkan proses peningkatan kapasitas global untuk memastikan percepatan ketersediaan VTD selama keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Ketiga, mendapatkan prinsip yang dapat disepakati tentang pembentukan kolaborasi Uji Klinis Multisenter VTD untuk mendukung Pusat Manufaktur dan Pusat Penelitian Kolaboratif di antara negara-negara G20 sebagai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons atas pandemi.

Menkes Budi mengatakan, sebuah pandemi baru dapat muncul di mana saja di dunia, dan dengan demikian respons yang cepat itu penting untuk bisa mencegah, menahan, dan mengendalikan penyakit. Demikian pula, saat penyakit mulai mereda di satu tempat, tapi muncul di tempat lain, hal itu bisa menyebabkan penyakit bangkit lagi di tempat awal.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar memanfaatkan momen ini untuk memperluas penelitian dan kapasitas produksi yang adil dan merata, dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons secara global," tutur Menkes Budi.

Lebih lanjut, Menkes Budi juga menyebut bahwa apa yang ingin disuarakan dalam Health Working Group ke-3 ini adalah equality, yakni prinsip-prinsip equality dalam riset dan produksi. Karena pada saat pandemi terjadi, sementara kapasitas riset dan produksi di seluruh dunia tidak merata, maka pandemi tidak akan selesai.

"Sehingga konsepnya adalah seluruh umat manusia di Indonesia harus diobati, atau prinsipnya menjadi pandemi one for all, all for one. Itu maksud utama yang ingin kita sampaikan, jadi kalau kita punya kapasitas riset dan kapasitas manufaktur, maka akses bisa dilakukan oleh negara lain, karena tidak mungkin satu negara saja bisa menyelesaikan pandemi yang sifatnya global, penularannya saja terjadi lintas negara,” pungkas Menkes.

Tema Health Working Group ke-3 ini sejalan dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang diinisiasi oleh Menkes Budi, terutama pada implementasi dari pilar ke-3 dan ke-6, yakni Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

