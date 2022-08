Eureka dan Siberkreasi Gelar Indonesia Makin Cakap Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Gelaran Indonesia Makin Cakap Digital hasil kerja sama Eureka dan Siberkreasi akan digelar di JIS pada Sabtu (27/8/2022). Eureka sebuah platform pengembangan bakat dan kemampuan digital bersama dengan Siberkreasi mensosialisasikan program kegiatan literasi digital dengan bentuk kegiatan talkshow Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2022.

Kegiatan ini bertujuan guna membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman, berbudaya, beretika dan produktif.

Perkembangan teknologi informasi di zaman milenial ini menjadi penyebab terbentuknya era digital yang membawa perubahan. Teknologi digital telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Seluruhnya aktivitas tersebut terdigitalisasi dengan bantuan teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian We Are Social Hootsuiteper Februari 2022 di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet dan 191,4 juta pengguna media sosial aktif dari 68,9% populasi masyarakat Indonesia. Perkembangan pengguna internet diketahui bertambah 1,0% per tahunnya atau setara dengan 2,1 juta pengguna.

Sumber: BeritaSatu.com