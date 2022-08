Pasokan Terbatas, Inggris Bagikan Vaksin Cacar Monyet Dosis Kecil

London, Beritasatu.com - Inggris mengikuti jejak Amerika Serikat dalam memanfaatkan pasokan terbatas vaksin cacar monyet dengan memberikan dosis suntikan yang lebih kecil, kata pejabat kesehatan, Senin (22/8/2022).

Tiga situs Layanan Kesehatan Nasional akan memulai uji coba dari apa yang disebut pendekatan dosis fraksional, yang melibatkan penggunaan satu botol vaksin untuk memberikan hingga lima dosis terpisah, dibandingkan untuk dosis tunggal.

Vaksin Bavarian Nordic, yang disebut Jynneos, Imvanex dan Imvamune, dirancang untuk disuntikkan ke dalam lapisan lemak di bawah kulit, yang dikenal sebagai injeksi subkutan (penyuntikan obat atau vaksin ke lapisan kulit yang berada di bawah dermis).

Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang melibatkan sekitar 500 orang dewasa, yang membandingkan kinerja vaksin yang diberikan baik secara intradermal atau subkutan, sebagai dua dosis yang diberikan sekitar satu bulan terpisah.

Mereka yang menerima suntikan intradermal menerima seperlima dari dosis subkutan, tetapi menghasilkan tingkat antibodi yang sama dengan mereka yang menerima dosis subkutan asli, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015.

Dalam beberapa pekan terakhir, regulator AS dan UE telah mendukung pendekatan dosis fraksional untuk memperluas pasokan yang langka.

Kelayakan pendekatan ini akan dievaluasi di klinik percontohan di Chelsea and Westminster NHS Trust, Central and North West London NHS Foundation Trust, dan Locala Health and Wellbeing di Greater Manchester, kata Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA).

Sumber: CNA/Reuters