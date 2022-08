Mobil Listrik, Masa Depan Otomotif Indonesia dan Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 27 tahun dari sekarang, pada 2050, ada wacana penjualan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) akan dilarang dan digantikan oleh mobil listrik. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama kendaraan listrik dunia.

Wacana larangan penjualan mobil BBM ini pertama kali disampaikan pada 2017 dalam rapat Kementerian ESDM saat membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Rancangan peraturan ini akhirnya disahkan menjadi Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mencantumkan pelarangan penjualan mobil BBM, tetapi hanya percepatan adopsi kendaraan listrik.

Advertisement

BACA JUGA

Pajak Mobil Listrik Murah Banget, Ini Cara Hitungnya

Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, Norwegia, Inggris, dan India, juga sudah sejak lama berencana melarang penjualan kendaraan BBM. Dalam KTT Iklim PBB atau COP-26 November lalu, setidaknya enam produsen mobil besar dan puluhan negara berjanji untuk menghentikan penjualan kendaraan bertenaga bensin pada 2040 di seluruh dunia. Seperti dilaporkan New York Times, Rabu (10/11/2021), komitmen itu dibuat oleh produsen Ford, Mercedes-Benz, General Motors, dan Volvo, serta 31 pemerintah nasional di KTT Iklim COP-26 Glasgow.

Di Indonesia, wacana larangan penjualan mobil BBM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Kementerian ESDM menargetkan pada 2040, bauran energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan sudah mencapai 71%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87% pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita. Porsi bauran EBT hingga akhir 2021 baru mencapai 11,5%.

Transisi

Transisi menuju masa depan otomotif Indonesia yang lebih ramah lingkungan sudah berjalan. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik dan komitmen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memasarkan mobil listrik.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika, ikut berinvestasi di Indonesia.

“Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ungkap Jokowi.

Baru-baru ini, PT Industri Battery Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) berhasil mendapatkan investasi senilai US$ 15 miliar atau setara Rp 215 triliun dari perusahaan Tiongkok, PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL) dan LG Energy Solution asal Korea Selatan (Korsel) untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Tanah Air.

"Kita menyambut baik kerja sama investasi dari dua perusahaan besar asal Tiongkok dan Korsel. Hal ini memberi bukti bahwa investor yakin dengan keseriusan Indonesia dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik," ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia bukan hanya menjadi pasar mobil listrik yang besar, tetapi juga harus bisa menjadi tempat manufaktur kendaraan listrik.

Airlangga pun memuji penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang banyak memamerkan mobil listrik sesuai dengan tema tahun ini: "Future is Bright".

"Pameran otomotif GIIAS 2022 yang digelar oleh Gaikindo tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lebih banyak mobil listriknya. Makanya, saya sangat senang karena ini menjadi momentum bagi kita untuk memulai teknologi otomotif yang lebih ramah lingkungan," kata Airlangga Hartarto dalam pembukaan GIIAS 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (11/8/2022).

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com